Catania, l’esito delle elezioni per la RSU nella Filctem Cgil

Le elezioni per la RSU nella Filctem Cgil di Catania, la categoria dei chimici, tessili, energie e manifatture, hanno raccolto un ottimo risultato che conferma la grande partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale di settore.

Alla consultazione di 3 Sun/Enel Green Power, la Filctem Cgil ha ottenuto 113 risultati, la CISAL 37, la Flaei Cisl 52, Uiltec Uil 2, la Ugl 74.

In concreto, le Rsu Filctem elette sono due: Claudio Colletti e Salvatore Bellino. L’ Ugl e la Flaei Cisl hanno ottenuto un eletto ciascuno.