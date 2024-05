Catania, attesa per la gara di ritorno contro l’Atalanta U23: Hashtag Rossazzurri – Il Talk #35

Il Catania di Michele Zeoli vince la gara d’andata del primo turno della Fase Nazionale dei playoff contro l’Atalanta U23. Vittoria arrivata per 1-0 grazie alla rete al minuto 84 siglata di testa da Devid Bouah, su assist del subentrato Tello. Un successo che dà animo, morale e fiducia in vista della gara di ritorno in programma sabato 18 maggio alle 20.30 al Massimino.

Proprio al Cibali dopodomani è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Da oggi è scattata la vendita libera dei tagliandi e già le curve e la tribuna A sono andate sold-out. La disponibilità dei biglietti è rimasta soltanto in tribuna B. Quindi, i rossazzurri avranno la carica di ben 20.000 tifosi pronti a sostenere la squadra di Zeoli. Domani termine ultimo per gli abbonati per esercitare il diritto di prelazione.

Catania che, in caso di passaggio del turno, si qualificherebbe al secondo turno della Fase Nazionale dove entreranno le seconde classificate. Per andare avanti ai playoff ai siciliani potrebbe bastare addirittura una sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta U23 in virtù del miglior piazzamento grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C. Ai bergamaschi di Francesco Modesto, invece, servirà l’impresa e vincere al Massimino con due gol di scarto per passare il turno. A rischio eliminazione dagli spareggi anche la Juventus Next Gen, il Perugia, la Triestina e il Taranto.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Gianluca Virgillito (Catania Today e TVA Sicilia) e Peppe Di Stefano (Sky Sport).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!