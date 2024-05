È di prossima uscita il bando nazionale per partecipare alla Masterclass di musica jazz che si svolge come di consueto a Castelbuono durante i giorni del Jazz Festival. Il bando verrà pubblicato a fine maggio, tutti i corsi previsti saranno a titolo gratuito e si terranno al Museo Civico del Castello dei Ventimiglia di Castelbuono.

Quest’anno il direttore artistico, Angelo Butera, ha deciso di intitolare i corsi musicali a Claudio Lo Cascio uno tra i più importanti musicisti siciliani, scomparso lo scorso anno. La figura del Maestro Lo Cascio è anche legata al suo grande ruolo di divulgatore della musica jazz, è stato un incredibile talent scout e sperimentatore, sia in Italia che in tutto il mondo, tant’è che la città di New Orleans lo ha insignito della cittadinanza onoraria.

“In un mondo che va di fretta – dichiara Angelo Butera – occorre necessariamente fermarsi un attimo per ricordare chi ha spianato la strada a tanti musicisti. Se oggi la musica jazz in Sicilia è così apprezzata, il merito va anche ad un uomo come Claudio Lo Cascio.”

Personaggio colto oltre che pianista, compositore e arrangiatore, direttore orchestrale, docente di Storia ed Estetica del Jazz al Conservatorio Vincenzo Bellini, la figura del M. Lo Cascio è legata a Villa Pantelleria dove ha dato vita al centro culturale interdisciplinare Django Reinhardt che, negli anni ’70, ha fatto conoscere il jazz ad un gran numero di persone.