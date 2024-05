Verso Catania-Avellino, Zeoli: “Dobbiamo avere voglia e coraggio di affrontare squadre del genere”

Continua l’avventura ai playoff del Catania che sarà impegnato martedì 21 maggio alle ore 20.30 al Massimino contro l’Avellino per l’andata del secondo turno della Fase Nazionale. Rossazzurri che arrivano al confronto coi campani dopo aver superato il primo turno contro l’Atalanta U23 e adesso non basterà più un risultato di complessiva parità dopo 180 minuti per la qualificazione in semifinale. Di seguito le parole della vigilia di Michele Zeoli, allenatore dei siciliani.

Zeoli: “Sturaro sarà con noi in panchina. Il Catania è consapevole dell’avversario che va ad affrontare”

“Stiamo abbastanza bene. Dobbiamo recuperare tante energie nervose più che quelle fisiche. Ci stiamo avvicinando a questo match importante consapevoli di chi stiamo andando ad affrontare.” Esordisce così ai microfoni del Catania FC l’allenatore rossazzurro Michele Zeoli, che ha parlato alla vigilia del match d’andata del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C contro l’Avellino di Michele Pazienza: “L’Avellino è una squadra forte con dei numeri notevoli. Ha un parco giocatori importante, soprattutto in avanti. Siamo pronti e sappiamo che se vogliamo raggiungere la gloria in questa città dobbiamo superare questi ostacoli. Dobbiamo vincere almeno una partita. Questi playoff hanno rivelato l’opposto di ciò che ha detto il campionato. Noi abbiamo vinto in trasferta mentre in casa, dove abbiamo fatto la maggior parte dei punti, siamo usciti sconfitti. Sarà importante questa prima partita anche nella gestione dei cambi e dei minutaggi. Ci stiamo lavorando, c’è la disponibilità di tutti. L’Avellino, oltre ad aver riposato, non hanno nessun infortunio e non hanno bisogno di fare queste scelte. Però questo fa parte del gioco e non ci spaventa“.

Zeoli fa anche un punto sui possibili rientri e scelte tattiche: “Sturaro verrà con noi in panchina – ribadisce l’allenatore dei siciliani – a dare manforte ai ragazzi. Curado ha qualche acciacco, Di Carmine sarà a disposizione dal primo minuto dopo qualche affaticamento nella rifinitura. Contro l’Atalanta U23 chi è entrato ha fatto bene e sono contento di quello che ha fatto Chiricò. Anche la scelta di schierarlo nel primo tempo prevedeva delle cose che si sono verificate nella ripresa. Farlo giocare dall’inizio significa dargli molto fiducia, a livello tattico serviva più nel primo tempo per attaccare gli spazi lasciati dall’Atalanta“.

“Presenza dei tifosi è fantastica. Il nostro pubblico vince per distacco in questa categoria”

Michele Zeoli ha ribadito anche la necessità di proporre qualcosa di differente in vista del delicato doppio confronto contro l’Avellino di Pazienza, formazione arrivata seconda nel girone C di Serie C: “Domani sarà una partita in cui dovremo fare qualcosa in più con la palla. Abbiamo incontrato avversari che avevano un modo particolare di fare fase di non possesso e quindi ci siamo adeguati. Adesso serve fare qualcosa di diverso, magari avere più spensieratezza e libertà mentale di provare a giocare la palla. Sappiamo di avere di fronte una squadra che a livello di numeri sono una delle favorite. Però, noi dobbiamo avere la voglia e il coraggio di affrontare squadre del genere. Se ci metti cuore nelle cose si possono fare cose in cui molta gente non crede. Io credo in questi ragazzi e nel loro percorso seppur lieve sta portando grandi miglioramenti di gruppo e di approccio alla partita“.

“La presenza dei tifosi al Massimino è un qualcosa di fantastico. – chiosa Zeoli nel finale – L’altra sera tornando a casa ho rivisto nella mente quello che ho visto coi miei occhi sabato sera. Sono un privilegiato a sedere sulla panchina del Catania davanti ad un pubblico del genere e non me lo sono potuto godere. Ho detto ai ragazzi che queste sono situazioni che ci porteremo dietro per tanto tempo. Abbiamo una tifoseria che non ha nulla a che vedere con la Serie C. Quando abbiamo visto i sorteggi domenica mattina eravamo consapevoli che il nostro pubblico vince per distacco contro ogni squadra di questo girone“.