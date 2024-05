Minicars elettriche, Maurizio Mirenda chiede l’installazione degli attacchi Schuko nelle colonnine di ricarica

CATANIA – Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha inoltrato al presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi la mozione “Installazione attacchi schuko nelle colonnine di ricarica autovetture elettriche”.

Maurizio Mirenda pone l’attenzione sulle cosiddette minicars elettriche: «in continuo aumento, essendo, spesso, l’unico mezzo di trasporto utilizzato dai ragazzi per recarsi a scuola e per le loro attività quotidiane».

Catania volge lo sguardo verso una città più green e rispettosa dell’ambiente. Tuttavia, le stazioni di ricarica presenti in città sono utilizzabili solo dalle macchine elettriche più tradizionali. «Mentre – aggiunge Mirenda – le minicars hanno un dispositivo di ricarica, ovvero una presa Schuko, di cui queste colonnine non sono provviste».

La ricarica delle minicars è pressocché esigua, «con un’autonomia giornaliera compresa tra i 60 e i 70 KM». E, spesso, questi ragazzi, residenti nei comuni dell’hinterland, devono percorrere parecchi km per raggiungere la città, «visto che, peraltro, non possono prendere la tangenziale».

Pertanto, proprio nell’ottica di incentivare l’uso delle macchine elettriche di ogni tipo, «per cercare di ridurre il più possibile le emissioni di CO2, creando, quindi, condizioni migliori per l’uso di queste macchinette elettriche con maggiore serenità, si impegna il Sindaco e l’Amministrazione ad attivare tutte le procedure di rito, affinché le varie colonnine di ricarica elettrica vengano dotate di prese Schuko, soprattutto quelle prossime agli istituti scolastici e alle zone del centro urbano».