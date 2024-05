Screening della vista gratuiti per i cittadini del I Municipio di Catania

CATANIA – Si è svolta nel fine settimana appena conclusosi, la prima delle giornate di screening oculistico promosse dall’VIII Commissione Consiliare permanente Famiglia e Politiche Sociali presieduta dalla consigliera Melania Miraglia.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Catania presieduta dalla dott.ssa Rita Puglisi, ha consentito ai cittadini del I Municipio presieduto da Francesco Bassini di usufruire di controlli gratuiti della vista.

“Sono felice e orgogliosa che l’iniziativa abbia avuto luogo e che presto potrà essere replicata anche negli altri Municipi della città“, dichiara la presidente dell’VIII Commissione Consiliare Melania Miraglia.

“Ringrazio per questo la presidente dell’Unione Italiana Ciechi di Catania Rita Puglisi per aver reso possibile la presenza dell’unità mobile che ha consentito all’oculista Roberto Parisio di avere tutta la strumentazione necessaria per effettuare gli screening”.