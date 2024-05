Buonasera amici di Hashtag Sicilia, e ben ritrovati in una nuova puntata della nostra rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Ospite del nostro appuntamento di questa sera è il professor Francesco Russo, docente in Ingegneria dei Trasporti all’Università di Reggio Calabria; e già assessore regionale ai Trasporti e vicepresidente della Regione Calabria.

Grazie alle sue competenze abbiamo potuto affrontare, nel corso della chiacchierata odierna, il tema delle ZES, e specificatamente abbiamo analizzato il loro impatto sullo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Come saprete le ZES – acronimo di Zone Economiche Speciali – sono aree geografiche delimitate dove le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e amministrative. Con l’arrivo del governo Meloni il numero delle ZES è stato ridotto da otto a una sola, creando quella che è conosciuta come “ZES Unica”.

Questa riforma ha suscitato dibattiti e preoccupazioni tra esperti e amministratori locali, anche perchè, come ci ha spiegato nel corso della intervista il professor Russo, la centralizzazione delle ZES potrebbe creare colli di bottiglia burocratici e rallentare l’efficienza dei porti meridionali.

Altra criticità della ZES Unica è rappresentata dalla riduzione del potere decisionale dei presidenti delle autorità portuali, trasferito a un commissario unico. Secondo il nostro ospite questo cambiamento potrebbe compromettere la competitività dei porti italiani rispetto a quelli del Nord Europa.

Per questa ragione il professor Russo suggerisce di ripristinare l’autonomia delle autorità portuali, in modo da ottimizzare non solo i tempi di navigazione delle navi, ma anche quelli dei container al loro interno. Inoltre, nel corso della nostra chiacchierata, sono state proposte numerose idee in merito alla sburocratizzazione e alle risorse finanziarie da mettere a disposizione.

