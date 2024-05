Come ogni settimana ritorna Hashtag Rossazzurri il Talk. Tra sogni e paure. Il Catania di Michele Zeoli si prepara ad affrontare l’Avellino nella gara di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff al Partenio-Lombardi sabato alle 20.30. All’andata a decidere il match è stata una rete di Pietro Cianci al 71′, dando modo così ai rossazzurri di avere ben due risultati su tre nel match di ritorno.

I siciliani lo scorso martedì sono stati trascinati dal supporto del tifo rossazzurro, grande protagonista al Massimino con quasi 19.000 spettatori in una serata infrasettimanale. La passione del tifo etneo è da categoria superiore, quella che vuole raggiungere l’ambiziosa società di Ross Pelligra.

Però è giusto mantenere la calma. All’Avellino basterà una vittoria anche con un gol di scarto per qualificarsi in semifinale in virtù del miglior piazzamento in campionato. A marzo il match è terminato 5-2 per gli irpini, ma i precedenti negli ultimi anni in Campania sono favorevoli ai siciliani. Nel 2019, 2020 e 2022 i rossazzurri hanno sempre battuto i biancoverdi, l’ultimo successo griffato da Leon Sipos.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Luca Barbirotto (LiveUnict) e Pellegrino Iannone (Radio Punto Nuovo).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!