Catania, per la panchina si valuta Pippo Inzaghi: le ultime

Finito il campionato iniziano subito i primi rumors di mercato. I primi due tasselli da limare in casa Catania F.C. sono i ruoli di allenatore e Direttore Sportivo. La dirigenza rossazzurra, secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, sta vagliando diversi nomi per la panchina. Su tutti il nome caldo è quello di Filippo Inzaghi, ex leggenda del Milan e allenatore di Benevento, Bologna e Reggina. Altra pista calda, come riportato dal giornale, è quella di Fabio Caserta, ex calciatore rossazzurro dal 2005 al 2007.

Catania: Caserta o Inzaghi per la panchina. Per il ruolo di DS si valutano i nomi di Faggiano, Foggia e Palmieri

E’ già futuro in casa Catania in vista della stagione 2024/25. I rossazzurri, secondo quanto riportato sul quotidiano La Sicilia, stanno vagliando moltissimi nomi per quanto riguarda panchina e ruolo di Direttore Sportivo. Filippo Inzaghi e Fabio Caserta sono i nomi caldi delle ultime ore. Con l’ex allenatore di Salernitana e Reggina i contatti ci sono stati ma potrebbe scendere in Serie C solo con determinate garanzie. Per quanto riguarda Caserta, invece, è stato visto al Massimino in occasione di Catania-Giugliano lo scorso 28 marzo ed attualmente è legato contrattualmente col Cosenza.

Per quanto riguarda la figura del Direttore Sportivo, sempre secondo quanto riportato su La Sicilia, ci sono diversi nomi sul tavolo. La priorità resta Francesco Palmieri, attualmente responsabile del settore giovanile del Sassuolo. Sul tavolo però occhio alle possibilità che portano a Foresti (attuale DG del Catanzaro) e a Daniele Faggiano, ex DS di Sampdoria, Palermo e Trapani.