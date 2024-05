L’idea è nata dalla Cna Benessere, con la sua presidente Paola Panvini che ha aperto i lavori , visibilmente emozionata. Ad introdurre e moderare, Daniela Taranto, direttrice del Patronato Epasa Cna che, con la verve che la contraddistingue, ha passato la parola al presidente di Ro.Ga, Rosario Gagliano e al presidente Cna Filippo Scivoli. “La Ro.Ga è patrimonio di questa città- ha detto Gagliano – non solo un luogo per la disabilità. Ecco perchè sono lieto di vedere così tante donne oggi che partecipano a questo convegno”. E anche il presidente Scivoli ha voluto porgere il suo saluto “ Non sono addentro all’argomento di oggi – dice non ironia – ma sono contento che la Cna possa offrire informazioni e indicazioni alle donne che attraversano questa fase della vita. Per questo ho sentito il dovere di essere presente per testimoniare la presenza della Cna nella vita delle nostre imprenditrici. Sono lieto che ad ospitare il convegno sia proprio la Ro.Ga un’eccellenza del nostro territorio che ringrazio per l’accoglienza ”. Dopo l’introduzione della presidente Panvini, che ha fatto puntato sul benessere e la bellezza nell’età della menopausa , la parola è passata al fisiatra Valerio Amico che nel suo intervento ha esposto le varie problematiche legate alla fine del ciclo mestruale, ai vari cambiamenti fisici che avvengono collegati a un calo degli estrogeni. “Tutto ciò- ha detto Amico – porta, inevitabilmente, a una rigidità muscolare e a infiammazioni di schiena , spalle e articolazioni varie”. Il fisiatra ha sottolineato come sia importante l’esercizio fisico da praticare sempre nel corso della vita ma, a maggior ragione, con l’avvicinarsi del periodo di premenopausa. L’importanza di una alimentazione ancora più sana è stato l’argomento della relazione delIa nutrizionista Sandra Greco. “ Bisogna consumare vegetali, latticini magri , proteine di valore e meno caloriche, moderare al minimo il consumo di salumi processati e aumentare il consumo settimanale di pesce azzurro perché ricco di vitamina D , vitamina indispensabile in menopausa che rappresenta un’ottima alleata per la salute femminile specialmente in questo periodo così delicato” ha detto. Una dieta che diventa stile di vita per evitare che lo scompenso ormonale faccia accumulare chili di troppo o arrotondi le forme, un problema classico delle donne che affrontano la menopausa. Piccoli e preziosi consigli ascoltati da una platea attenta di donne che si trovano in una fase ineluttabile della vita che, nell’era moderna, non è certamente l’anticamera della vecchiaia e può essere vissuta senza ansie e con il sorriso sulle labbra.