Un successo l’evento “La moda si veste di carta” che si è svolto sabato 25 maggio nella suggestiva location del Casale dell’Arte

Una manifestazione che ha visto le sale del Casale animarsi dell’energia e dell’estro dei giovani studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania. In scena più di 60 abiti realizzati in carta: una sfilata evento per celebrare la moda, la bellezza e la vita; la manifestazione ha suggellato un anno di lavoro e il lungo e impegnativo progetto della prof. Laura Mercurio. Per il secondo anno consecutivo un connubio di arte e associazionismo per sostenere e diffondere messaggi di forza e coraggio. Il tema di quest’anno, di grande attualità, è stato legato alla sostenibilità e all’ambiente: abiti e accessori tutti di carta, per un evento a grande impatto sensoriale. Sculture elaborate che hanno preso vita grazie alla creatività e alla mano d’opera dei ragazzi del secondo anno del triennio di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Catania: ogni creazione ha suscitato nei presenti stupore ed entusiasmo. Abiti che oltre a racchiudere in sé molteplici significati ,si sono svelati nella loro disarmante bellezza. La carta, materiale primario utilizzato nelle creazioni, ha diversi valori concettuali: come quello del riciclaggio, sempre più importante da considerare nel mondo del fashion system, dove l’ importanza del dar vita a qualcosa di riutilizzabile diventa fondamentale nella protezione del mondo in cui viviamo. Puntuale la collaborazione con l’Associazione “Il Filo della Vita”, associazione che nasce a Catania nell’aprile del 2015 dall’idea di un gruppo di donne, la maggior parte delle quali ha vissuto l’esperienza del tumore, che ha deciso di mettere il proprio cuore, la propria anima, il proprio vissuto a disposizione del prossimo. <<Leggerezza, imponenza e candida bellezza: sono questi gli aggettivi che possono riassumere il valore degli abiti che caratterizzano l’evento e che nascono dall’esigenza di una strategia sensoriale dalle caratteristiche fisiche e caratteriali della donna e delle donne del “Filo della vita”, protagoniste principali e modelle della serata>>, ha spiegato soddisfatta ed emozionata l’organizzatrice Laura Mercurio. L’evento è stato curato dalla docente, Laura Mercurio dell’Accademia di Belle Arti di Fashion Design, presenti il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania Gianni Latino, il Coreografo Salpy e la Presidente dell’Associazione Il Filo della Vita, Enza Marchica, sul palco anche il Vice Direttore Sanitario di Humanitas, la dott. ssa Elena Petrolito.

Quelle realizzate sono state splendide creazioni per una pagina di grande bellezza e cura.

L’evento ha visto anche momenti di musica e spettacolo con gli attori Mara Di Mauro e Nadir Morandi su testo di Loredana Caputo e il musicista Giovanni H.

Evento davvero unico con l’obiettivo soprattutto di far avvicinare i giovani alla prevenzione e far emergere la creatività e la forza di volontà di tutte queste meravigliose ragazze e ragazzi.