L’agricoltura siciliana è una scoperta continua di sapori unici e di tradizioni antichissime che si intrecciano con le più moderne innovazioni di processo e di prodotto e spesso con modelli di business lungimiranti. Protagonista di questa leadership è un tessuto imprenditoriale costituito da innumerevoli realtà di valore guidate da una visione fondata sulla ricerca della qualità, della genuinità, della sicurezza. Il Consorzio Ortofrutta Siciliano è sinonimo di qualità. Merito dei cooperatori agricoli che hanno deciso di trasformare l’amore per la terra e per i buoni prodotti in un’arte

Genuinità e passione per il lavoro ben fatto sono le loro linee guida. Prodotti, quelli che portano sulle nostre tavole, freschi o trasformati, che non solo nutrono il nostro corpo, ma sono in grado di raccontare anche la storia di un territorio. Questo è uno spicchio dell’agricoltura siciliana, un’agricoltura di eccellenza. Un mondo fatto di aziende singole e associate, che oggi purtroppo si dibatte con innumerevoli problemi, da quelli della siccità e dell’aumento dei costi di produzione a quelli della scarsa remunerazione del lavoro e degli investimenti.

Su questo e sulle risposte approntate dalle istituzioni nazionali e regionali abbiamo voluto sentire due autorevoli dirigenti del Consorzio Ortofrutta Sicilia proprio presso la magnifica location della loro sede immersa nel verde e nella natura.

Il primo è il dottor Salvatore Dell’Arte – Vicepresidente del Consorzio Ortofrutta Sicilia; il quale ha discusso la crisi dell’agricoltura siciliana, attribuendola principalmente alla siccità e alla mancanza di supporto istituzionale adeguato. Egli propone l’installazione di dissalatori come soluzione rapida, ma critica la lentezza politica e i finanziamenti insufficienti. Dell’Arte sottolinea anche l’impatto negativo dell’aumento dei costi di produzione, non accompagnato da un adeguato aumento dei prezzi di vendita, e il calo dei consumi. Per risolvere la crisi, suggerisce un tavolo tecnico tra governo, grande distribuzione e produttori per trovare soluzioni durature e sostenere sia i produttori che i consumatori.

Il secondo è il dottor Salvatore Leone, direttore del Consorzio Ortofrutta Sicilia; il quale ci ha spiegato che il consorzio, composto da cooperative agricole siciliane, si occupa della commercializzazione di vari prodotti ortofrutticoli come arance, limoni, pomodori e altro. Gli stabilimenti sono situati principalmente nella Sicilia orientale (Catania, Siracusa, Ragusa) e il mercato di riferimento è soprattutto l’Italia del centro-nord e alcuni paesi del nord Europa. Oltre ai prodotti freschi, stanno sviluppando prodotti trasformati come confetture e succhi. Nonostante l’eccellenza dei prodotti, la crisi dei consumi ha colpito anche il settore dell’ortofrutta. Per questo motivo Leone incoraggia gli agricoltori ad essere forti e tenaci, confidando in un futuro promettente.

Per approfondire le dichiarazioni dei nostri ospiti, e conoscere questi ed altri temi del mondo dell’agricoltura, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!