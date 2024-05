Chi è Daniele Faggiano: il probabile nuovo D.S. del Catania

Il Catania con grande probabilità ripartirà dalla figura di Daniele Faggiano. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Vincenzo Grella avrebbe scelto l’ex Genoa e Sampdoria come nuovo Direttore Sportivo, figura rimasta scoperta dopo la rottura con Antonello Laneri lo scorso novembre. Per la panchina, invece, si sta spingendo per l’ingaggio di Domenico Toscano, allenatore che ha vinto il campionato di C a Cesena in questa stagione.

Alla scoperta di Faggiano: a Catania ritroverebbe Luca Carra

Daniele Faggiano con grande probabilità sarà il nuovo Direttore Sportivo del Catania. E’ lui l’uomo scelto da Vincenzo Grella per iniziare a programmare la stagione sportiva 2024/25. L’obiettivo pare subito chiaro: vincere il campionato. Infatti, per la panchina rossazzurra si stanno valutando diverse opzioni. Secondo Gianluca Di Marzio i siciliani hanno la volontà di ingaggiare Domenico Toscano, allenatore del Cesena in rottura con la dirigenza bianconera. Altre possibilità sono Filippo Inzaghi, Fabio Caserta e Guido Pagliuca.

Ma chi è Daniele Faggiano? Ha debuttato nel mondo del calcio giocando come portiere ma negli anni successivi si è subito catapultato nel ruolo di dirigente. Già a 25 anni è nell’organigramma del Grottaglie e poi sempre nei dilettanti con Manduria e Brindisi. La prima chiamata nel calcio professionistico è nel Noicattaro in Serie C2, divenendone Direttore Sportivo.

Proprio a Noicattaro è stato chiamato da Giorgio Perinetti, in quel momento DS del Bari. Faggiano diventa nel 2008 capo degli osservatori della Serie B. Nel 2010 segue proprio Perinetti in B a Siena divenendo Responsabile dell’Area Tecnica e con in panchina Antonio Conte. Nel 2012 diventa DS del Trapani, club con cui vince il campionato di Lega Pro Prima Divisione e in Serie B scrive pagine di storia granata davvero importanti. Resta nella storia la stagione 15-16 quando i siciliani hanno sfiorato una storica promozione in Serie A ai playoff contro il Pescara.

Proprio nell’estate 2016 diventa il nuovo DS del Palermo, portando in panchina in rosanero l’ex Catania Roberto De Zerbi. Proprio quando Zamparini decide per l’esonero dell’attuale allenatore del Brighton Faggiano presenta le sue dimissioni per incomprensioni col presidente. Dopo soli cinque giorni, diventa DS del Parma in Lega Pro dove nel giro di due anni ottiene prima la promozione in Serie B e poi in A nel 2018. Resta in Emilia anche nelle due annate successive ottenendo un 14° e 11° posto.

Nel 2020, Faggiano diventa il nuovo DS del Genoa ma l’avventura in rossoblù dura soltanto 3 mesi. Nel luglio 2021 passa alla Sampdoria ottenendo nella prima stagione il 15° posto che è valsa la salvezza. Adesso Daniele Faggiano è pronto per questa nuova avventura in Serie C, sarebbe la terza e questa volta in rossazzurro.