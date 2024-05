Catania, reset e ripartenza verso la nuova stagione: “Hashtag Rossazzurri il Talk” #37

Ad Avellino è terminata la stagione del Catania 2023/24. La prima stagione dell’era Pelligra nel calcio professionistico è stata chiusa da una rete a sette minuti dal novantesimo di D’Ausilio che ha mandato in semifinale gli irpini. I rossazzurri hanno sognato per quasi 80 minuti il passaggio del turno visto l’iniziale vantaggio siglato da Pietro Cianci.

Ma adesso è già tempi di voltare pagina e guardare al futuro. La dirigenza si sta iniziando a muovere per programmare la nuova stagione 2024/25 per cercare di vincere quanto prima la Serie C. Secondo quanto ha riportato Gianluca Di Marzio il nuovo Direttore Sportivo sarà Daniele Faggiano, ex dirigente di Palermo, Parma e Trapani. In panchina c’è una corsa a tre tra Filippo Inzaghi, Fabio Caserta e Domenico Toscano.

Proprio Toscano pare il favorito numero uno per allenare il Catania nella prossima stagione. L’allenatore in questa stagione ha riportato il Cesena in Serie B stravincendo il girone B di Serie C. Ma attenzione anche ad Inzaghi che sull’eventualità di allenare i rossazzurri ha definito l’occasione come “irrinunciabile” a prescindere della categoria.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Damiano Tucci (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com) e Fabrizio Caianiello (Antenna Sud e SerieD24.com).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!