MISTERBIANCO (CT) – Ha conquistato tutta la giuria il giovanissimo Riccardo Calogero Palmeri che a soli 12 anni può considerarsi davvero un genio della musica. È stato lui a vincere la terza edizione del Concorso Musicale Internazionale Lions 2024 “Valle dell’Etna” organizzato da alcuni Club Lions della V e della VI circoscrizione (Distretto 108yb) con il patrocinio del Comune di Misterbianco.

E proprio nella bellissima cornice dell’auditorium Nelson Mandela si è svolta lo scorso sabato la serata finale che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico.

“Il concorso – ha detto la direttrice artistica, la professoressa Maria Schillaci – nasce con l’intento di valorizzare i talenti emergenti in ambito musicale, favorire l’affermazione artistica dei musicisti già in carriera e realizzare progetti di scambio culturale a livello internazionale.

Aperto a concorrenti di tutte le nazionalità, il concorso ha avuto dunque la finalità di selezionare le eccellenze in cinque «sezioni» della produzione musicale: “Musica da camera, strumentale e vocale”, “Pianoforte”, “Canto lirico”, “Musica d’insieme” e “Sezione Giovani Talenti”.

Al concorso si poteva partecipare sia in presenza che in modalità telematica per permettere davvero a tutti i ragazzi di qualsiasi nazione di non avere limiti.

Non è stato certo semplice per la giuria scegliere perché davvero sono stati tantissimi i talenti che hanno partecipato al concorso, tra cui appunto Riccardo Calogero Palmeri; ragazzi provenienti davvero da tutto il mondo come Ames Dashiell dagli Stati Uniti; Haoran Ma dalla Cina; Lan Ping sempre dalla Cina; Sekiya Honoka dal Giapponee Maral Shirvani dall’Iran.

A presiedere la Giuria Piero Di Egidio, Direttore del Conservatorio di Fermo e autorevole rappresentante del CNAM, il Consiglio Nazionale della Formazione Artistica dei Conservatori italiani.

Il professore Di Egidio sovrintendeva alle 5 commissioni composte da docenti di conservatorio tra cui alcuni rappresentanti istituzionali come il Direttore del Conservatorio Corelli di Messina Nuccio Crisafulli e i professori Angelo Licalsi e Antonino Averna, già direttori rispettivamente dei conservatori di Caltanissetta e di Messina.

Ma a giudicare lo scorso sabato anche il pubblico che, nella sezione dedicata alle scuole, ha decretato come vincitore l’istituto comprensivo Malerba di Catania: il gruppo di giovani violinisti ha incanto il folto pubblico presente in sala.