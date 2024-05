Degustazione “Piccante… ma non troppo!” da Scialari

Venerdì 31 maggio da Scialari sarà una serata…piccante, ma non troppo!

Vi proponiamo per il nostro evento del venerdì un menu che sarà un tripudio di sapori decisi, ma sempre equilibrati!

Per cui amanti del peperoncino e del piccante, questo è l’evento che fa per voi!

Ma a tutti gli altri, tranquilli, non manderemo a fuoco le vostre papille gustative, la cena sarà “affrontabile” per chiunque tolleri quel pizzico di piccante in più…che, diciamolo, rende tutto più interessante!

Per essere ancora più chiari, il livello di “piccantezza” sarà 7…una piena sufficienza!

Si può fare no?

MENU

Pomodorini gialli e rossi scoppiati con aglio, olive, basilico e peperoncino

Uovo alla diavola

Macco di fave con cicoria e crema di peperoncini

Chili con fagioli borlotti, pomodoro siccagno Bio e peperoncino con cartapane Bio

Mousse al cioccolato di Modica al peperoncino

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨: 𝟐𝟓€ 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚

Start 20:00

𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐔 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

Info e prenotazioni:

095/3789677 (Anche Whatsapp)

Messaggio Facebook e Instagram