Nuovo appuntamento con “I Concerti di Mecenate” con il recital pianistico della musicista Cettina Musumarra

Appuntamento a domani, giovedì 30 maggio 2024, presso il Museo Diocesano di Catania – Via Etnea 8. Ecco il programma completo del concerto e la biografia della pianista Cettina Musumarra.



Cettina Musumarra originaria della Sicilia, ha iniziato il suo percorso musicale all’età di sei anni, catturata

dall’affascinante mondo del pianoforte. Nel 2007 ha conseguito il diploma di pianoforte con il massimo dei voti,

laureandosi summa cum laude presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania, la sua città natale.



Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in svariati concorsi pianistici a livello nazionale ed internazionale. La sua passione

per la musica l’ha portata a studiare con rinomati maestri come M. Marvulli, A. Delle Vigne, P. Gililov, S. Gadjiev, E.

Pace, P. Rattalino, R. Risalti, P. N. Masi, B. Canino, G. Luisi, per citarne alcuni.



Dopo il diploma al conservatorio, ha proseguito il suo percorso accademico conseguendo, nel 2012, il Master in

Interpretazione e Composizione Pianistica con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto di Studi Musicali “G. B.

Pergolesi” di Ancona, sotto la guida del M° Lorenzo Di Bella. Nello stesso anno, è stata ammessa alla prestigiosa

Accademia di Musica di S. Cecilia di Roma, dove ha perfezionato le sue competenze con i Maestri Sergio Perticaroli e

Stefano Fiuzzi.



Si è esibita su palchi prestigiosi in Europa e negli Stati Uniti, in teatri e sale come la Steinway Hall di New York, la

Wiener Saal di Salisburgo, la Sala Puccini e l’Auditorium Gaber di Milano, il Crescent Arts Centre di Belfast, la St.

James’s Church a Londra, e molti altri.



Da anni, anche l’educazione musicale ha un ruolo importante nella sua vita. Nel 2021 ha ottenuto il Certificato Post

Laurea in Performance Teaching presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra. Parallelamente, ha avviato

Hampstead Piano Lessons, uno spazio a Londra in cui condivide la sua passione e contribuisce alla crescita artistica dei

giovani pianisti