Continuano gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Evento” grazie alla quale vi portiamo ad assistere “in prima fila” ad alcuni degli avvenimenti più rilevanti nel panorama del nostro territorio, che siano conferenze, concerti, dibattiti, eventi sportivi e/o culturali ecc…

Quest’oggi vi parleremo dell’incontro “Quale Europa?” organizzato dall’associazione cittadina “CittàInsieme”, svoltosi nella serata di lunedì 27 maggio presso la sede dell’organizzazione nella Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Via Siena, 1 a Catania.

All’Evento hanno preso parte ben 6 candidati alle prossime elezioni europee, ovvero: Sonia Alfano (Azione), Raniero La Valle (Pace Terra Dignità), Matilde Montaudo (Movimento 5 Stelle), Leoluca Orlando (Alleanza Verdi e Sinistra), (da remoto) Ruggero Razza (Fratelli d’Italia), (da remoto) Lidia Tilotta (Partito Democratico).

Ogni ospite, durante il corso della serata, ha avuto a disposizione esattamente lo stesso minutaggio per esprimersi, spiegare le ragioni della propria candidatura, i programmi portati avanti e le opinioni circa diverse tematiche di attualità che stanno coinvolgendo l’Europa e il mondo intero.

I momenti clou dell’evento

Prima delle dichiarazioni dei candidati vi è stata una breve introduzione di Padre Salvatore Resca, sacerdote della Parrocchia dove si è svolto l’evento; il quale ha ricordato un aneddoto emblematico su come sia cambiata la concezione dell’Unione Europea nel corso del tempo. Infatti ha riportato alla memoria una canzone che solevano cantare negli anni ’50 gli studenti di filosofia a Torino immaginando il vecchio continente davvero unito, citandone un passaggio “dell’Europa corriamo in difesa, per l’Europa si vive o si muore”; e riflettendo su come questo sogno sia diventato “fortunatamente una cosa concreta e seria”.

In seguito all’indirizzo di saluti di Padre Resca il portavoce di CittàInsieme Mirko Viola ha ricordato ai presenti gli scopi e le finalità delle elezioni europee, e ha dato il via al “primo giro” di interventi dei candidati, concedendo a ciascuno di essi esattamente 8 minuti di tempo per rispondere a tre semplici domande: 1) Quali sono le motivazioni che vi hanno portato a candidarvi. 2) Quali sono i punti qualificanti del vostro programma e con quali forze politiche europee pensate di allearvi? 3) Che ruolo deve ricoprire l’Italia, secondo il vostro punto di vista, all’interno dell’Unione Europea.

Le fasi finali

Dopo gli interventi dei candidati si è dato il via al giro di domande poste dalla platea dei presenti, e successivamente sono stati concessi altri 5 minuti a tutti i candidati per rispondere alle sollecitazioni del pubblico. Infine sono stati ricordati i prossimi progetti e propositi di CittàInsieme, tra i quali l’iniziativa del 5 giugno intitolata “Il futuro dell’Europa tra guerre ed elezioni”, nel quale vi sarà un’ulteriore riflessione sui temi di attualità e una comparazione completa tra i programmi presentati dai partiti e dalle liste in campo per queste elezioni Europee.

Inoltre è stato ricordato anche l’evento di questa sera – mercoledì 29 maggio – della Rete RestiamoUmani, che come ogni #ultimomercoledìdelmese si riunisce in Via Etnea, all’altezza del civico 288, dalle 19.30 al 20.30, per trovare #UnaViaperlaPace portando uno segno bianco, sciarpa, fiocco, cappello, piuma, ombrello.

Noi di Hashtag Sicilia abbiamo registrato ed assistito all’intero evento, e nel nostro video di questa sera trasmetteremo gli interventi integrali dei candidati durante il primo “slot” di tempo loro concesso. Abbiamo scelto di non inserire anche le domande del pubblico e gli ulteriori 5 minuti perchè in quella fase alcuni partecipanti hanno avuto problemi di connessione e ciò avrebbe creato una disparità di spazio dato ai candidati.



Fatte le dovute premesse vi invitiamo ad ascoltare i discorsi integrali dei candidati durante l’appuntamento di questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione de “L’Evento”, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!