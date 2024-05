Il diabete è una malattia che colpisce, nelle sue due diverse forme, circa 4 milioni di italiani. Oggi andremo a scoprire i due diversi tipi di questa patologia, le varie cause che la determinano, i sintomi e gli step necessari alla prevenzione insieme al dott. Francesco Frasca

Proseguono gli appuntamenti con “La Stanza di Ippocrate”, la rubrica di Hashtag Sicilia dedicata al mondo della salute e della divulgazione scientifica al servizio dei cittadini.

Ospite della puntata odierna è il dottor Francesco Frasca – professore ordinario di endocrinologia presso l’Università di Catania e responsabile dell’unità operativa complessa di endocrinologia presso l’Arnas Garibaldi –; già ospite di un precedente appuntamento di questa stessa rubrica in una puntata dedicata ai problemi alla tiroide.

Argomento di questa nostra nuova chiacchierata sarà il Diabete: malattia cronica della quale soffrono circa 4 milioni di italiani e che si contraddistingue per la creazione di un’eccessiva presenza di glucosio nel sangue.

Come avremo modo di scoprire questa sera insieme al nostro ospite questa malattia è legata ad un “cattivo” recepimento dell’insulina da parte del nostro organismo. Questo ormone si occupa infatti di abbassare i livelli di glicemia nel sangue, ed è “l’ipoglicemizzante per eccellenza”: quindi, quando la sua azione manca, ecco che si crea un eccesso di glucosio nel sangue.

C’è però da dire che esistono due diverse cause che portano ad un mancato “effetto” dell’insulina: nel diabete di tipo 1 ciò avviene per un “errore” del sistema immunitario, che si mette sostanzialmente ad “attaccare” le cellule che producono l’insulina (le beta cellule delle isole pancreatiche).

Mentre invece nel diabete di tipo 2 si crea una “resistenza” all’insulina (o insulino resistenza), in cui praticamente l’ormone c’è, ma è come se il corpo non la “rilevasse”. Questa seconda forma di diabete è spesso associata ad una predisposizione genetica coadiuvata da cattivi stili di vita.

Chiarito questi concetti principali, durante la nostra chiacchierata con il dottor Frasca abbiamo potuto spaziare tra vari argomenti, come i sintomi e le diagnosi associate al diabete, la gestione della patologia e i trattamenti; e soprattutto l’importanza della prevenzione, soprattutto quando si parla di diabete di tipo 2.

