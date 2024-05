Elezioni RSU. Successo della Filctem CGIL di Catania alla Tratos cavi e alla SIFI

Con oltre il 60% delle preferenze (33 voti su 53 validi) la Filctem CGIL di Catania si aggiudica 2 dei 3 seggi Rsu alla Tratos Cavi. La categoria sindacale si è imposta con successo anche alla SIFI, l’azienda farmaceutica dove il sindacato ha raccolto ben cinque dei nove rappresentanti eletti.

“Ancora una volta abbiamo raccolto il ottimo risultato, a conferma del lavoro di squadra che ci ripaga in partecipazione e in fiducia.- spiega il segretario generale della Filctem Cgil, Jerry Magno- in questo momento storico difficile per chi lavora, è necessario avere fiducia nei diritti e in chi si batte per farli rispettare. Oggi ha vinto la Filctem fatta di donne e uomini che partecipano attivamente alla vita sindacale”.

Alla “Tratos cavi” sono stati eletti Giuseppe Barletta e Fabrizio Camanzi, alla SIFI Michele Sanfilippo, Michele Puglia, Maria Rosaria Rocco (la più votata della lista), Gabriele Bonnici e Caterina Contrafatto.