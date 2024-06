La pianista internazionale Cettina Musumarra “ritorna a casa”: il racconto del suo Concerto di Mecenate – L’Evento

Proseguono gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Evento” grazie alla quale vi portiamo ad assistere “in prima fila” ad alcuni degli avvenimenti più rilevanti nel panorama del nostro territorio, che siano conferenze, concerti, dibattiti, eventi sportivi e/o culturali ecc…

Quest’oggi vi parleremo del secondo Concerto di Mecenate della stagione 2024 di questa rassegna. L’evento si è svolto lo scorso giovedì al museo diocesano di Catania dove, davanti ad una sala gremitissima, si è esibita la pianista Cettina Musumarra.

Presentata dal maestro Vincenzo Pavone, direttore artistico della rassegna, la musicista di origini catanesi – nello specifico proviene da Mascalucia – ha eseguito un repertorio ricco ed eterogeneo di brani.

Il concerto è iniziato infatti con la prima partita di Bach, poi è proseguito con degli studi di Chopin e con un momento musicale di Rachmaninoff, e infine si è concluso con la terza suonata di Chopin “che forse è l’opera pianisticamente più rappresentativa del compositore polacco” a detta del direttore artistico.

La performance di Cettina Musumarra – stabilitasi da tempo a Londra, dove ha avviato la sua attività Hampstead Piano Lessons, ovvero uno spazio in cui condivide la sua passione e contribuisce alla crescita artistica di giovani pianisti -, è stata accolta da scroscianti applausi.

La pianista – che nell’arco della sua carriera si è esibita in teatri e sale degli Stati Uniti e di tanti paesi europei, tra i quali ricordiamo la Steinway Hall di New York, la Wiener Saal di Salisburgo, il Crescent Arts Centre di Belfast, la St. James’s Church a Londra; nonchè la sala Puccini e l’auditorio Gaber di Milano -, si è mostrata particolarmente lieta dell’accoglienza che le ha riservato il pubblico catanese.

Ai nostri microfoni ha riflettuto sull’emozione che si prova ad esibirsi per “il pubblico di casa”, e ha anche espresso i suoi propositi per il futuro: “Da quest’anno ho deciso di rimettermi in gioco e suonare di nuovo il più possibile, e ho in programma alcuni concerti sia in Regno Unito che in Italia anche per l’anno prossimo. Siamo ancora in fase di organizzazione, ma è probabile che ritorni a Roma, dove ho suonato quest’anno qualche mese fa, e probabilmente anche a Milano”.

