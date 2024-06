Palermo, riprende “BuongiornoBuonanotte”, il ciclo di passeggiate all’alba tra le vie della città

PALERMO. E’ uno dei pochi cervelli di ritorno, professionisti che dopo aver passato un periodo all’estero, decidono non soltanto di rientrare in Sicilia, ma anche di investire se stessi e la propria creatività in un progetto di servizio alla città. E’ nata così la community di PalermoMamme che, venuta fuori da una esigenza personale – condividere con le altre mamme, problemi, calendari, esperienze – è diventata una rete consolidata. Di tutto questo e di molto di più si parlerà durante la passeggiata che Simona Sunseri condurrà sabato prossimo alle 5.30 partenza dal Molo di Sant’Erasmo , nuovo appuntamento di BuongiornoNotte, il format creato da Giovanni Mazzara. Simona, dopo una lunga esperienza negli USA, ha deciso di tornare a Palermo per fare crescere qui suo figlio. Una decisione, questa, declinata su una città che deve ancora mettere a punto i suoi servizi; quasi necessaria, quindi, la scelta di giungere con la passeggiata al Parco della Salute, che aprirà straordinariamente le porte a quell’ora. E lo spettacolo del sole che sorge a Sant’Erasmo, sarà difficile da dimenticare. Ci si saluterà a piazza Marina.

L’edizione 2024 di Buongiorno Notte, nell’anno in cui cade il 400° anniversario della liberazione dalla peste da parte di Santa Rosalia, è sul filo delle narratrici, “scrutatrici del quotidiano di una città che contribuiscono a rendere più bella” dice Mazzara.

Ticket con kit di benvenuto e colazione. 𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 WhatsApp 3280083335 (Maria Giovanna), dal lunedì al venerdì 10 – 15. Sabato 10-16.