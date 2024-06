Accademia Alta Moda celebra con un emozionale fashion show i suoi primi dieci talenti

Un percorso di studi durato tre anni all’interno della scuola di moda fondata dallo stilista catanese Claudio Di Mari





CATANIA – Tre anni di studio, dieci giovani talenti, trenta abiti couture. A Catania è andato in scena il Fashion Show 2024 di Accademia Alta Moda, il primo grande step dei designer del futuro. Il suggestivo cortile settecentesco del Convitto Nazionale Mario Cutelli ha fatto da passerella naturale alla sfilata delle creazioni degli studenti del terzo anno di Fashion Design, creando un’intesa quasi sentimentale tra il racconto dell’abito e lanarrativa degli spazi patrimonio dell’Umanità.

Un racconto che intreccia la storia del sogno di Claudio Di Mari, raccontata da una voce narrante fuori campo, alle coreografie delle ballerine che mostrano il morbido movimento dei corpi umani dediti alla danza.

“Quanto ho dovuto lavorare per realizzare il mio sogno! Ma con la passione, la tenacia, imparando dagli errori e ascoltando i maestri, sono riuscito a realizzarlo” ha detto Claudio Di Mari, giovane e affermato stilista catanese che ha fondato e dirige Accademia Alta Moda. “Ma avevo anche un altro sogno – continua Di Mari, che firma gli abiti da sposa delle più importanti socialiteitaliane – quello di dare la possibilità ai giovani siciliani di studiare moda qui a Catania con la stessa impostazione dei corsi di Fashion Design che si trovano a Milano o all’estero. Quando iniziai, più di dieci anni fa, anche io non avrei voluto abbandonare la mia città per realizzare i miei progetti”.

Da oggi Anna Pellegriti, Nunzia Calcagno, Angela Sammartano, Francesca Cufari, Veronica Todaro, Sofia Tutino, Chiara Lo Preiato, Roberta Indovina, Francesca La Rocca e Sonia Ragusa avranno la possibilità di entrare nel mondo del lavoro anche grazie alle sinergie che l’Accademia ha stretto con le realtà locali che ruotano nel settore moda. Il team di professionisti diretto da Claudio Di Mari nel corso dei tre anni forma gli studenti in design di moda, modellistica, sartoria, fashion design, progettazione, fotografia di moda, giornalismo di moda e inglese nella moda.

“Abbiamo fortemente voluto che il fashion show avesse una impronta internazionale ma che parlasse anche al territorio e da questo si facesse ispirare – spiega Angelo Pesce, amministratore dell’Accademia – per questo ringraziamo il Comune di Catania per il patrocinio e la dirigenza del Convitto Nazionale Mario Cutelli per averci eccezionalmente concesso la corte di un bene storico patrimonio Unesco. A proposito di futuro e lavoro, quello che ci teniamo a ricordare ai nostri studenti – conclude Pesce – è che non esiste solo il ruolo del direttore creativo, e che nelle aziende di moda esistono numerose figure ben retribuite che, in questo momento, mancano”.

Il lavoro dei dieci giovani aspiranti designer è stato presentato agli occhi di stampa e professionisti del settore, influencer nazionali e siciliani, autorità e personaggi del mondo della tv e dei social. Lo show è stato trasmesso in live streaming sui canali social dell’Accademia, ma anche in diretta televisiva sul canale Wedding Tv.

Tra gli ospiti d’eccezione, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il barone dello sport Andrea Lo Cicero, lo stilista palermitano Alessandro Enriquez e la stylist e dj Cori Amenta.