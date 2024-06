Confcooperative: emergenza Siccità:ù, Sicilia subito Zona Rossa, il tempo è scaduto

Palermo, 06/06/24 – Gli interventi recentemente annunciati dal Governo Regionale, con l’assegnazione di voucher per l’acquisto di fieno, se da un lato rispondono a un’esigenza giusta, pur se molto parziale, sono dall’altro ben lontani dal rispondere alle reali necessità del mondo agricolo e agroalimentare siciliano.

Anche il provvedimento ministeriale che stanzia 20 milioni di euro è tardivo e insufficiente. Serve, senza se e senza ma, una maggiore elasticità nelle misure OCM, per una gestione più flessibile dei diritti di impianto e della ristrutturazione dei vigneti; sostegno per l’accesso al credito, coinvolgendo banche di prossimità come le Bcc. È urgente una moratoria bancaria. Non è un caso se alle scadenze di fine maggio, a partire dal pagamento degli F24, molti imprenditori non hanno potuto assolvere.

Confcooperative Fedagripesca Sicilia, che raggruppa cooperative del settore agricolo, vitivinicolo, agrumicolo, frutticolo e zootecnico, le quali associano una parte molto significativa degli agricoltori siciliani, sollecita per questo motivo il Presidente della Regione, On. Renato Schifani, all’adozione di provvedimenti immediatamente operativi contro l’Emergenza Siccità in Sicilia già suggeriti al Governo attraverso la piattaforma già trasmessa ufficialmente.

In particolare, il presidente di Confcooperative Fedagripesca regionale, Nino Accetta, e il Delegato per le Questioni Agricole, Alessandro Chiarelli, rilanciano la richiesta di intervenire subito sui sei punti individuati nella piattaforma citata, ed in particolare:

Sicilia Zona Rossa; Credito alle imprese; Applicazione elastica della PAC; Misure di contrasto alla siccità; Sostenibilità integrata; Moratoria sui mutui.

Per questo, Confcooperative Fedagripesca sollecita nuovamente la convocazione di una riunione urgentissima dalla quale possano venire segnali reali e concreti alle cooperative siciliane che rischiano danni ingenti, che si ripercuoteranno sui soci agricoltori con la perdita significativa di opportunità di commercializzazione del prodotto e la messa a repentaglio della stessa sopravvivenza delle oltre 142 mila imprese agricole attive in Sicilia.