Nunzio Tabbi racconta la sua vita in Argentina

“Qui oggi sei ricco, domani sei povero”.



Questa una frase emblematica pronunciata dal nostro ospite della puntata odierna della rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Quello di oggi è, se vogliamo, un episodio un pò “anomalo”, che siamo stati quasi tentati di ribattezzare “L’Intervista dal Mondo”. Il programma di questa sera infatti ci “catapulta” in Argentina – ecco a cosa è riferito il “qui” della frase iniziale – dove chi scrive si è recato per diversi impegni legati all’USEF, e non solo.

Proprio in questo paese, che al momento vive una situazione piuttosto travagliata – già in parte raccontata in un precedente servizio – Hashtag Sicilia ha avuto modo di raccogliere la testimonianza di un “emigrato doc”.

Si tratta di Nunzio Tabbi, siciliano originario del piccolo paesino di Butera, in provincia di Caltanissetta, ma emigrato dalla sua terra fin dalla tenera età di 4 anni, e quindi residente in Argentina dal 1956!

Attraverso il suo punto di vista abbiamo avuto modo di ripercorrere diverse epoche storiche di questa grande nazione, passando dal periodo del Peronismo fino ad arrivare ai giorni nostri; e abbiamo anche analizzato alcuni aspetti “peculiari” della vita in Argentina.

Dalla grande “instabilità” che si respira sul lavoro – il nostro ospite si è trovato spesso a ricominciare quasi da zero, dopo aver anche avviato un’azienda di trasporti – al clima generale che aleggia nelle strade. Dal senso di nostalgia verso la propria terra natia che sperimentano gli emigrati, all’orgoglio che spinge molti di loro a confermare la propria scelta di vita.

