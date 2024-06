- Pubblicità -

Buonasera amici di Hashtag Sicilia, e ben ritrovati in una puntata speciale della nostra rubrica “L’Intervista”, quest’oggi interamente dedicata all’analisi dei risultati delle recentissime Elezioni Europee tenutesi, come certamente saprete, dal 6 al 9 giugno scorsi (in tutta Europa) e dall’8 al 9 giugno (in Italia).

Per approfondire al meglio questo argomento abbiamo scelto un ospite che “gioca in casa”: infatti il protagonista dell’Intervista di oggi è il nostro Salvatore Bonura, direttore di testata.

- Pubblicità -

La chiacchierata odierna è partita da un’analisi generale della situazione fino a scendere nel dettaglio di diverse questioni, anche in qualche modo “spinose”; seguendo un filo logico volto alla messa in luce delle vere cause dietro i risultati che si sono manifestati.

Quindi inizialmente siamo partiti dai dati relativi all’astensionismo: per la prima volta si sono recati alle urne meno del 50% degli aventi diritto. Invece dove si è votato contemporaneamente per le regionali e per le amministrative la situazione si è rivelata un pò diversa: lì abbiamo una percentuale di votanti che oscilla attorno al 60-62%. In Sicilia l’affluenza si attestata solamente intorno al 38%, una delle percentuali più basse di tutta Italia.

Rilevando questi dati non abbiamo potuto fare a meno di notare come possano rappresentare un chiaro segnale del fatto che i cittadini vedano l’Europa come qualcosa di distante, di lontano; mentre invece le regioni e i comuni vengono visti come istituzioni più vicine, in grado di dare risposte rispetto alle questioni concrete.

Dopo le analisi sul numero dei votanti siamo passati a quella dei risultati dei partiti. Chi è che davvero si può dire vincitore? Come è possibile che la colazione di centro-destra abbia guadagnato terreno a livello nazionale in termini percentuali, ma sia scesa a livello di voti assoluti? E il PD ha vinto davvero, e per merito di chi? E ancora, quali sono le cause della “debacle” del movimento 5 stelle?

Lo scopriremo insieme questa sera, così come analizzeremo nel dettaglio il voto nella nostra regione e le sue motivazioni – la Sicilia è l’unica regione italiana che vede Forza Italia come primo partito, come mai? -, gli esiti in alcune delle 37 comunali che si sono svolte, i trend di voto che si possono individuare tra i giovani, i fuorisede e gli italiani all’estero – dove vi preannunciamo che la maggioranza di Governo trova moltissime difficoltà; e ancora i possibili scenari futuri che si preannunciano nella nuova composizione del parlamento europeo.

Per tutto questo, e molto altro ancora, nella puntata di questa sera de “L’Intervista – Speciale Elezioni Europee”. Vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!