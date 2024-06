- Pubblicità -

Reduce da un fortunato debutto in Europa con diversi sold out, arriva finalmente in Italia “​​Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, il nuovo spettacolo di Michela Giraud. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, porterà la stand up comedian nelle principali città italiane da novembre 2024 a gennaio 2025 con due tappe in programma in Sicilia. A Palermo martedì 3 dicembre 2024, Teatro Al Massimo, l’indomani, mercoledì 4 dicembre lo spettacolo si sposterà a Catania, al Teatro Ambasciatori.

Le due date sono organizzate in collaborazione con Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti saranno disponibili online su www.puntoeacapo.uno e www.ticketone.it da martedì 11 giugno alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 16 giugno alle ore 11:00.



Dopo aver portato il suo spettacolo nella sua prima tournée internazionale in ben sette città europee – tra Amsterdam, Barcellona, Colonia, Monaco, Londra, Bruxelles e Parigi – il tour in Italia di“​​Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” partirà da Padova giovedì 7 novembre 2024 per concludersi nella sua Roma il 21 gennaio 2025, al Teatro Brancaccio.

Michela Giraud torna in scena a grande richiesta più vera e pungente che mai. Nel nuovo spettacolo “​​Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” la retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perchè si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?

L’11 aprile 2024 è inoltre uscito “Flaminia”, una commedia che segna il debutto alla regia dell’attrice e comica, che è anche protagonista.