Acireale, presentato in Pro Loco docufilm “Un miracolo chiamato Serie B”

- Pubblicità -

Tre proiezioni al cinema Margherita il prossimo 13 giugno.



Si intitola “Un miracolo chiamato Serie B” il docufilm presentato ieri nella sede della Pro Loco, l’ente che ha curato l’organizzazione delle proiezioni in programma giovedì 13 al Cinema Margherita, tra le 20,30 e le 22.30, con ospiti alcuni tra i principali protagonisti del periodo migliore della storia del calcio granata, le cui gesta sono state rievocate dall’autore del lungometraggio, Graziano Fontana. La produzione è di “Jacitani”, sodalizio che promuove la cultura di storia patria e ha messo a punto l’evento di giovedì prossimo. Nel corso della conferenza, Graziano Fontana, assai noto per la sua attività di disc-jockey, ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a realizzare l’opera, la cui rappresentazione ha destato enorme interesse in città, tanto da fare registrare il “tutto esaurito” per le tre proiezioni nello spazio di un paio di giorni. A fianco di Fontana, gli amici Toni e Luca Urso, i primi a credere nell’ipotesi di proporre all’esterno un “prodotto” che, in effetti, era nato quasi per un uso domestico. “Inizialmente – ha spiegato Fontana – l’intenzione era quella di inserirlo nel mio canale Youtube, ma presto ho avvertito un supporto coinvolgente, a cominciare da quello degli amici della Pro Loco, in particolare il presidente Guglielmo Paradiso, il suo vice Salvo Raffa ed segretario Alessio Paradiso, i quali mi hanno suggerito di offrire alla città qualcosa di indimenticabile, al pari di quella straordinaria stagione della quale il prossimo 13 giugno, data delle tre proiezioni, ricorrerà il trentennale dello spareggio disputato a Salerno contro il Pisa”. Graziano Fontana, sollecitato dalle domande di Gaetano Rizzo, che di quell’Acireale era il capoufficio stampa, ha annunciato che in occasione della prima delle tre proiezioni di giovedì prossimo, patrocinate dalla Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, saranno presenti, tra gli altri, l’allenatore Beppe Papadopulo, il capitano Orazio Sorbello, Carmine Amato, Fabio Favi, Santino Nuccio, Dario Di Dio, Pasquale Logiudice e Donato Cancelli. Una sorpresa “speciale” sarà quella riservata da Nicola Urso, collezionista di maglie storiche.

- Pubblicità -