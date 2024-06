Tutto pronto a Salina per “Marefestival – Premio Troisi”

- Pubblicità -

Grande attesa a Salina per l’edizione 2024 del Marefestival Premio Troisi, la manifestazione che – giunta alla tredicesima edizione – rende omaggio al grande Massimo Troisi, indimenticato e indimenticabile comico e regista napoletano del quale quest’anno ricorre il 30esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 4 giugno 1994 proprio mentre stava girando uno dei suoi film più belli, “Il Postino”, nella meravigliosa isola di Salina. Troisi aveva solo 41 anni quando morì.



Dunque l’edizione di quest’anno del Premio – organizzato dai giornalisti Massimiliano Cavaleri (direttore artistico) e Patrizia Casale in collaborazione con Francesco Cappello, Giovanni Pontillo e Nadia La Malfa – assume una valenza ancora più particolare.

E come sempre, anche quest’anno, la madrina sarà Maria Grazia Cucinotta che proprio del film di Troisi fu la protagonista.

Ricco, come sempre, il parterre di ospiti: Alessio Boni, Francesca Inaudi, Francesco Pannofino, Carla Signoris e Barbara Bouchet, Sergio Friscia per la categoria Attori; Corrado Azzollini che verra’ premiato come produttore grazie al film “Gli agnelli possono pascolare in pace”, di recente al cinema; Uccio De Santis per la categoria Comici e Mario Incudine, amatissimo cantautore siciliano, e Alberto Urso per la Musica.



Salina diventa ancora una voltala capitale del cinema, così come si prefiggono gli organizzatori. Ma anche incontri, dibattiti, presentazioni di libri.

