Una stagione di storie e voci: TrapanIncontra 2024 celebra la letteratura a Trapani

La sesta edizione della rassegna letteraria “TrapanIncontra” si è conclusa con un grande successo, culminando nell’attesissima prima nazionale di “Le spine del ficodindia”, l’ultimo appassionante romanzo del trapanese Gaspare Grammatico.

Per sei mesi, da dicembre a giugno, la Biblioteca Fardelliana ha ospitato una ricca serie di eventi che hanno esplorato molteplici temi e voci della letteratura contemporanea italiana. La rassegna ha offerto al pubblico trapanese un autentico viaggio narrativo attraverso storie di vita, intrighi, romanzi storici e riflessioni profonde.

Dal resoconto intimo sulla trasformazione di Palermo nell’Enigma di Leoluca Orlando, alle indagini giornalistiche come “Il caso Martoglio” di Luciano Mirone, la rassegna ha toccato diversi generi. Luca Sommi ha portato la bellezza dell’arte come catalizzatore di cambiamento, mentre Toni Capuozzo ha riportato in vita un intenso spaccato degli anni ’80 con “Nessuno più canta per strada”. Ed ancora “Per amore di Monna Lisa”, l’ultima graphic novel di Marco Rizzo, un’opera che unisce arte, giornalismo e narrazione per ripercorrere in modo coinvolgente e visivamente accattivante uno dei furti d’arte più eclatanti della storia moderna.

La rassegna ha incluso anche personaggi di spicco come Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report” su Rai 3, che ha presentato il suo libro “La Scelta”. Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali di Napoli, ha condiviso la sua toccante storia di adozione nel libro “Non chiedermi chi sono”.

Altri autori come Girolamo Grammatico hanno raccontato le esperienze tra persone senza fissa dimora in “I sopravviventi”, mentre Ritanna Armeni con “Il secondo piano” ha celebrato l’eroismo delle suore durante l’Olocausto. Ninni Ravazza e Salvatore Corso hanno appassionato con le narrazioni accattivanti legate a Trapani e al suo territorio.

“𝘛𝘳𝘢𝘱𝘢𝘯𝘐𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 2024 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘶𝘯’𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘪𝘥𝘦𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦” ha affermato il sindaco Giacomo Tranchida. “𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘰𝘧𝘧𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘪𝘢𝘵𝘵𝘢𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘳 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘰𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘷𝘰𝘤𝘪 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘦 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘤𝘤𝘩𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘯𝘰𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀”.

“𝘓𝘢 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘩𝘢 𝘪𝘭 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘪𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘳𝘦, 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘳𝘦,” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Rosalia d’Alì. “𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘩𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘴𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳𝘦, 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘢𝘯𝘦𝘪. 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘦 𝘢𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦.”

Organizzata dal Comune di Trapani e dalla Biblioteca Fardelliana, con la direzione editoriale del giornalista Giacomo Pilati, TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani.