Il giro d’Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa a Catania per promuovere la Rete di  Cpp

La Fondazione Maruzza, impegnata, da oltre 20 anni, nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, è lieta di annunciare la tappa di Catania del 3° Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (https://www.girocurepalliativepediatriche.it/), inaugurato il 4 maggio a Roma sul Ponte della Musica e che si snoderà per tutto lo Stivale fino al 16 giugno, data fissata per il capoluogo etneo.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni che hanno visto la presenza di circa 35 mila partecipanti, con più di 100 eventi in 17 Regioni italiane e il coinvolgimento di oltre 200 associazioni, il 2024 si annuncia ancora più̀ denso di eventi. Obiettivo della terza edizione è promuovere lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative Pediatriche (CPP) coinvolgendo la società civile e sensibilizzando i professionisti sociosanitari e le Istituzioni al fine di renderle operative in tutte le Regioni.

Il titolo dell’iniziativa della terza edizione del GCPP è: “Ciascuno a suo Nodo, insieme siamo Rete”, un modo per far conoscere il concetto di Rete di Cure Palliative Pediatriche, il modello organizzativo previsto dalla legge 38/2010 che definisce attori e servizi atti a garantire la miglior qualità di vita possibile al minore con patologia inguaribile ad alta complessità assistenziale e alla sua famiglia.

Il Sindaco Enrico Trantino, che parteciperà all’inaugurazione dell’evento catanese, ha dichiarato “La città di Catania e la città metropolitana accolgono con grande attenzione questa manifestazione e le iniziative collegate perché si sensibilizzi tutto l’apparato istituzionale, politico e sociale rispetto al tema delle cure palliative pediatriche. Tanto si è realizzato fino ad oggi anche grazie alle associazioni del terzo settore, ma tanto altro ancora è necessario che accada in favore dei più piccoli e nell’attuazione degli strumenti più adeguati per una risposta assistenziale più capillare ed efficace nelle cure palliative pediatriche.”

Il prossimo 16 Giugno la città ospiterà la tappa finale: “Catania insieme per le cure palliative pediatriche”. La giornata, densa di appuntamenti, prevede: alle ore 08:00 il convegno “Cure palliative Pediatriche: difficoltà e impegni nella costruzione della rete”, che si terrà presso l’aula del Convitto Nazionale Mario Cutelli in via Vittorio Emanuele II; dalle ore 16.30 alle 18.30 una ciclopedalata con partenza e arrivo a Piazza Vincenzo Bellini dove saranno allestiti gazebo informativi dell’Hospice pediatrico “Casa del Bambino” del Garibaldi Nesima e delle associazioni SAMO, SAMOT CATANIA ONLUS e ANDAF. Le associazioni Ibiscus e LAD ETS intratterranno i bambini con giochi e laboratori.

Alle 20.30 lo spettacolo di beneficienza: “SINFONIA MEDITERRANEO, con il Soprano Daniela Rossello; sarà un viaggio nella cultura del Mediterraneo tra storia, canti musica, danza e poesia. La serata si svolgerà nella splendida cornice del Teatro Massimo Bellini e sarà condotta da Salvo la Rosa.

L’ente lirico conferma così la sua apertura alle tematiche sociali e civili, come sottolinea il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano: “Prendersi cura dei bambini nell’ora più difficile ed estrema. Quando l’unica cosa importante è avvolgerli d’amore e lenire la loro sofferenza. Non c’è missione più nobile e necessaria che gli adulti siano chiamati a compiere verso i più piccoli. Come singoli e come collettività. Per il Teatro Bellini, istituzione pubblica autenticamente prioiettata ad assolvere una funzione etica e sociale, è perciò un imperativo e un grandissimo onore partecipare all’iniziativa benefica della Fondazione Maruzza, che punta su scala nazionale ad attivare una vasta rete di solidarietà a favore dei bambini meno fortunati e delle loro famiglie”.

L’appuntamento catanese ha ottenuto i patrocini di: Assessorato della Salute, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana, Comune di Catania, Arnas Garibaldi Catania, FIMP – Sezione Catania, SIPPS Catania – Paidos – OMCeO Sezione Catania.

Le Cure Palliative Pediatriche sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la miglior qualità̀ di vita possibile, attraverso il lavoro di professionisti specializzati che si prendono cura dei bambini, preferibilmente a domicilio, sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali.

La Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ETS è impegnata, da oltre 20 anni, nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili. Oggi la Fondazione Maruzza è un’organizzazione di riferimento nazionale e internazionale nel settore. fondazionemaruzza.org.