“Italiano Solidale”, l’integrazione passa anche attraverso la lingua

Si chiama “Italiano Solidale” ed è un progetto che – inaugurato lo scorso 13 giugno – punta all’insegnamento della lingua italiana, livello L2, ai minori stranieri.

Proprio lo scorso 13 giugno presso l’Istituto Comprensivo Vespucci Capuana Pirandello, sede via Zappalà-Gemelli, si è tenuta la prima lezione.

Una iniziativa finanziata e organizzata dalla Fondazione Catania Connell, in collaborazione con la scuola “Yeschool” e con il patrocinio sia della Regione Siciliana che del Comune di Catania.

In particolare, il progetto propone un programma completo per l’insegnamento della lingua italiana a minori appartenenti a minoranze linguistiche.

L’obiettivo del corso, esternato puntualmente dalla Preside dell’Istituto, consiste nel fornire ai minori stranieri le competenze linguistiche necessarie per integrarsi appieno e, soprattutto, quanto prima, in tutti i tessuti della società italiana.

All’evento ha partecipato anche l’Assessore Guzzardi, in rappresentanza del Comune di Catania, il quale ha espresso la vicinanza delle Istituzioni catanesi ai giovani, augurando a tutte e a tutti buon lavoro.

