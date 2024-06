Analisi a tutto tondo dell’On. Giovanni Burtone: dalle Elezioni UE ai problemi della Sicilia – L’Intervista

- Pubblicità -

Buonasera amici di Hashtag Sicilia, e ben ritrovati in una nuova puntata della nostra rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Ospite del nostro appuntamento odierno è l’On. Giovanni Burtone, sindaco di Militello e parlamentare regionale; con il quale abbiamo avuto modo di approfondire ed entrare nel merito di diversi argomenti d’attualità.

- Pubblicità -

In primo luogo si è discusso dell’esito delle recenti elezioni europee, rispetto alle quali l’On. Burtone ha messo in luce il risultato positivo del PD a livello nazionale – sottolineando come l’ottenimento del 24,07% delle preferenze sia stata una sorpresa anche per gli addetti ai lavori, i quali davano il partito di via Sant’Andrea attorno al 21-22% al massimo.

Riflettendo su questa performance il nostro ospite l’ha attribuita sia alla leadership della Segretaria Elly Schlein sia al radicamento territoriale del partito, portato avanti attraverso l’operato di diversi amministratori locali – conosciuti anche a livello nazionale – come Antonio Decaro, Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Giorgio Gori.



A differenza di quanto fatto da alcuni critici interni al partito democratico, l’On. Burtone non ha messo in contrapposizione questi due diversi apporti positivi; si è rivelato però scettico nei confronti della gestione interna del PD in Sicilia mettendo in discussione – come scopriremo più nel dettaglio questa sera – la mancanza di collegialità nella formazione delle liste e la scelta di non aver proposto un candidato a Catania.

Relativamente alla riconferma della forza della destra, sia a livello Nazionale che a livello UE, il nostro ospite è entrato nel merito dei motivi che stanno provocando questo trend in tutto il continente, e ha al contempo sottolineato la necessità di correggere la rotta in modo tale da evitare di andare incontro ad “orizzonti nebulosi” che possano minare le fondamenta stesse dell’Unione.

Successivamente la nostra conversazione si è spostata verso il ruolo che dovrebbe avere l’opposizione in un periodo come quello che stiamo vivendo, e anche e soprattutto verso i problemi della Sicilia, come la siccità, carenza di infrastrutture, mancanza dell’alta velocità, e stato preoccupante del sistema sanitario.

Scopriremo tutto questo, e molto altro ancora, nella puntata di questa sera de “L’Intervista”. Vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!