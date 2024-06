Ipab “Educandato Regina Elena e Conservatori raggruppati”, arriva il commissario

- Pubblicità -

CATANIA – L’ing. Nando Cacciola è il nuovo commissario straordinario dell’Ipab “Educandato Regina Elena e Conservatori raggruppati”. Insediatosi di recente, ha varato di concerto al direttore dell’ente, Vincenzo Di Mauro, una prima azione che prevede anche la probabile alienazione di parte fondamentale del patrimonio immobiliare, a favore del Ministero di Giustizia, il cui ricavato verrà destinato anche a risolvere l’annosa soluzione del mancato pagamento di stipendi al personale. “Sono grato all’assessore regionale al ramo, on. Nuccia Albano, ed al suo capo di gabinetto, dott. Rosolino Greco – ha dichiarato il commissario Cacciola – per la fiducia riposta nella mia persona. La mia intenzione è quella di rilanciare la prestigiosa istituzione che mi è stata affidata ed in questo senso, assieme ai vertici dell’Educandato, abbiamo tracciato una progettualità che prevede risanamento delle casse e rilancio delle attività, rispettando la tradizione di una struttura con due secoli di storia”.