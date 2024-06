Catania, Grella: “Toscano è l’uomo giusto. Ritiro? Via al 14 luglio”

- Pubblicità -

Il Catania sta programmando la nuova stagione 2024/25 che la vedrà protagonista nel girone C di Serie C. Dopo aver scelto il D.S. Faggiano e l’allenatore Toscano, la società rossazzurra è al lavoro per rafforzare la rosa in vista del ritiro di Assisi che dovrebbe partire il prossimo 14 luglio. Ai microfoni de La Sicilia ha parlato il Vicepresidente e A.D. dei siciliani Vincenzo Grella che ha parlato su ritiro, scelta di Toscano e Torre del Grifo.

Grella: “Faggiano? Già da metà gennaio avevamo un contatto regolare. Di Toscano mi ha attirato il suo pragmatismo”

Ai microfoni de La Sicilia ha parlato il Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania Vincenzo Grella, che si è soffermato sulle scelte del D.S. Faggiano e quella di affidare la panchina a Mimmo Toscano. “Daniele Faggiano lo conosco da 8 anni. – dice l’A.D. rossazzurro – Ci siamo incrociati in più stadi. Abbiamo chiacchierato in tempi non sospetti. Gli amici in comune mi hanno riferito la grande professionalità frutto di un percorso importante, la sua onestà intellettuale. Il modo di vedere il calcio ci accomuna. A metà gennaio abbiamo stabilito un contatto regolare, sentivo nella sua voce la voglia di rimettersi in gioco. Con la sua esperienza per il mercato sarà un valore aggiunto enorme“.

“Toscano? Già a fine stagione avevamo iniziato a mettere giù una lista di potenziali candidati. – prosegue Grella – Ho parlato con tanti allenatori cercando di capire cosa potevano costruire per il club. Negli incontri con Toscano mi ha attirato il suo pragmatismo. Mi ha colpito la sua semplicità e concretezza, sostanza. Ero colpito dal suo modo di ragionare. Quando finisce un incontro si chiamano altre persone per avere referenze ulteriori: tutti mi hanno detto che è concreto, organizzato, fa allenare bene le squadre, si è costruito da solo, non viene a Catania perché è stato consigliato. La somma di questi dettagli ha portato a Toscano e la conferma me lo ha dato il consiglio interno del Catania: Pelligra e Bresciano sono stati subito d’accordo. Credo sia il professionista adatto al Catania.“

“Ritiro dal 14 luglio al 4 agosto ad Assisi. Torre del Grifo? Pelligra sta valutando…”

Inoltre, Vincenzo Grella ai microfoni de La Sicilia ha parlato anche del ritiro di Assisi confermando le date di inizio e termine e ha parlato anche su Torre del Grifo. “Ritiro? Inizierà dopo i test che si svolgeranno a Catania. Insieme al prof. Petralia, con il dott. Riso e col nuovo staff tecnico, concordando col DS, abbiamo deciso di anticipare qualche giorno il raduno a Catania per completare le visite mediche. Anticipiamo di 4 giorni, poi andremo ad Assisi e lì lavoreremo senza perdere tempo per le visite. Non possiamo sbagliare la preparazione di una virgola. Abbiamo allungato fino ad un totale di 20 giorni il periodo. Dal 14 luglio e fino alla vigilia della sfida di Pisa, in Coppa Italia contro la Carrarese il 4 agosto“.

E sulle strutture Grella prosegue: “Nesima? Stiamo facendo lavori sul campo per renderlo funzionale alle esigenze della prima squadra che andrebbe ad allenarsi lì in caso di emergenza. Realizzeremo la sala medica e sala riunioni, sistemeremo il campo: daremo un look diverso. Se quando piove serve un campo supplementare, a quel punto al mattino potremo usare Nesima. Torre del Grifo? La struttura è già lì, devi lavorare tanto per sistemare il Village ma la parte sportiva la potresti avere funzionante in meno tempo. Il Presidente sta valutando e per ora mi fermo qui“.