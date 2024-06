Siracusa, grande successo per la prima edizione del premio “Il segno di Plinio” organizzato dalla CNA territoriale

- Pubblicità -

Palazzolo Acreide (SR), 25 Giugno 2024 – Nel magnifico Teatro Greco di Akrai, sabato 22 giugno si è svolta la prima edizione del Premio “Il Segno di Plinio”, un’iniziativa fortemente voluta dalla CNA di Siracusa per esaltare il talento emergente nel campo delle belle arti e dell’artigianato artistico.



Rosanna Magnano, presidente territoriale della CNA Siracusa, ha condiviso il suo entusiasmo: “Questo evento non solo celebra i nostri giovani talenti, ma riafferma l’importanza della tradizione artistica in Sicilia. Il nostro obiettivo è dare visibilità e supporto a chi, con audacia e creatività, contribuisce a mantenere viva la nostra cultura.”



La categoria Giovane Impresa ha visto vincitore Salvatore Alibrìo, artigiano di Palazzolo Acreide, il cui lavoro fotografico, “Bambini che giocano nella piazza centrale di Palazzolo”, cattura l’essenza delle tradizioni locali, mostrando il dinamismo e la vitalità della comunità.

Nella categoria Giovani Artisti, i premi sono stati assegnati ex aequo a Sebiana Scuderi e Giuseppe Epifanio Castello, entrambi studenti all’Accademia delle Belle Arti di Catania. Le loro opere, “Involuzione” e “Dentro c’è un mondo”, rispettivamente, esplorano temi di natura e introspezione umana attraverso forme e colori straordinari.



Il professor Paolo Giansiracusa, storico dell’arte e presidente della giuria, ha sottolineato l’alta qualità dei lavori presentati: “La decisione è stata ardua data l’eccellenza e l’originalità delle proposte. Questi giovani artisti non solo rappresentano il futuro dell’arte, ma sono già una parte vitale del nostro patrimonio culturale.”



Riconoscimenti speciali sono stati attribuiti al Team Scultori Sicilia per l’ideazione e realizzazione del trofeo e ad Andrea Friscia, giovane talento che con il suo disegno ha saputo incarnare lo spirito di Andrea Caruso, in cui il premio trova la sua ispirazione.

“Il nostro impegno nei confronti dell’arte e dell’artigianato non conosce sosta – hanno concluso rosanna Magnano e il Segretario territoriale di CNA Siracusa Gianpaolo Miceli – Sostenere questi giovani significa investire in un futuro dove l’arte è un pilastro della società.”

Il premio ha preceduto la 14esima edizione del saggio musicale del maestro Salvo Nieli e la serata, condotta dall’avv. Sebastiano Infantino, è stata supportata dal Comune di Palazzolo Acreide, assessorato alla cultura rappresentato dalla vice sindaco Nadia Spada e dal Rotary Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo. Il premio ha avuto il sostegno di Ditan Color.