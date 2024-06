- Pubblicità -

One Hour for Europe Italia APS (OHFE Italia) inaugura un murales che riscrive la leggenda siciliana di Colapesce in chiave europea, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della partecipazione attiva alle politiche europee e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’opera, ideata e realizzata dall’artista pugliese Pierpaolo Marchitelli in collaborazione con l’associazione culturale B-ped, è stata inaugurata il 24 giugno 2024 presso Corso Martiri della Libertà 48. All’evento erano presenti l’Assessore per le politiche giovanili del Comune di Catania, Dott.ssa Lombardo, la Presidente di OHFE Italia, Dott.ssa Natascia Arcifa, e membri della società civile. L’ubicazione scelta ha un valore simbolico, dato il contesto di degrado della zona, dove l’opera mira a contribuire alla riqualificazione, confermando l’impegno della giunta comunale.

Il murales è stato cofinanziato dagli Uffici del Parlamento Europeo come parte del progetto “One Tour for Europe” e della campagna di comunicazione #paintEU. Entrambe le iniziative, promosse dall’associazione OHFE Italia, mirano a educare alla cittadinanza europea e a valorizzare le differenze utilizzando l’arte urbana come metodo informale.

Preceduta da Genova, Roma e Forlì, dove sono state create opere artistiche di vario tipo, la tappa di One Tour for Europe a Catania è stata fortemente voluta dalla Presidente dell’Associazione OHFE Italia, che durante l’inaugurazione ha commentato:

“Questo dono di bellezza alla mia città arriva in un momento storico in cui bisogna dimostrare impegno e tanta forza di volontà per promuovere i valori europei. Essere cittadini attivi è ormai un atto di coraggio. Ringrazio di cuore l’Assessore Lombardo per aver creduto nel progetto e per averci aiutato a individuare un’ottima location al fine di sensibilizzare la cittadinanza attraverso l’arte e portare nuova bellezza alla città. One Hour for Europe Italia da tanto tempo esprime la propria volontà di abbellire Catania, città di cui sono estremamente orgogliosa.”

L’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catania, Dott.ssa Lombardo, ha così commentato:

“Ringrazio l’Associazione One Hour for Europe Italia per aver dato vita a questa bellissima iniziativa in questa location nel Corso Martiri della Libertà, che per noi rappresenta l’emblema della rinascita all’interno di un quartiere che il Comune di Catania da tempo sta cercando di rilanciare. Ci tengo a ringraziare anche l’artista per l’eccellente realizzazione del murales e per il tema dell’ecologia che ci è tanto caro, soprattutto in questi ultimi giorni di disagi per via della chiusura della discarica di Lentini. Spero che di iniziative come questa se ne possano fare tante e troverete sempre il mio sostegno.”

Anche l’artista dell’Associazione culturale “B-ped” ha commentato:

“Ho deciso di raccontare in versione moderna la leggenda di Colapesce che sorregge la Sicilia; di un ragazzo che nuota e continua ad andare avanti nonostante il suo corpo sia ormai mangiato dai rifiuti, portando con sé la città di Catania verso il futuro, nonostante le correnti sfavorevoli. Nella mia rappresentazione, il sole simboleggia l’Unione Europea, questa comunità che deve essere sempre unita con l’obiettivo unico della rinascita e dell’evoluzione. Un messaggio di speranza, di voglia e di critica positiva a tutte quelle persone che si impegnano affinché la città possa sempre migliorarsi e ripulirsi anche dalle politiche che non hanno funzionato.”

OHFE Italia esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione dell’opera e collaborato per rendere possibile la tappa catanese di One Tour for Europe, confermando il valore imprescindibile della cittadinanza attiva nella riqualificazione dei territori e nella costruzione di un futuro europeo migliore.