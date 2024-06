Palermo, al Teatro Agricantus “Musiche Mediterranee”  conclude con il live di Shamal re-wind

- Pubblicità -

Si conclude giovedì 27 giugno alle ore 21 Teatro Agricantus di Palermo la rassegna “Musiche Mediterranee” organizzata dal teatro diretto da Vito Meccio in sinergia con l’Associazione culturale Formedonda di Palermo grazie al contributo del Fondo Imaie, e curata dal musicista Mario Crispi che ha messo insieme quattro progetti artistici, e le loro ultime produzioni discografiche, accompagnati da ospiti speciali.Ultimo dei quattro appuntamenti è Shamal re-wind, progetto musicale ideato e diretto da Enzo Rao.

Shamal è un vento che soffia nel deserto arabo, ma nell’immaginario di Enzo Rao è quel vento che confonde i suoni e mescola gli umori di paesi lontani geograficamente e culturalmente. Il progetto è stato ripreso nel 2022 con l’inserimento della parola “re-wind” perché la musica proposta nasce dall’interiorizzazione delle culture musicali dei paesi mediterranei, a seguito di una ricerca iniziata alla fine degli Anni 70 e ancora in corso. Il prodotto musicale che ne scaturisce, pur affondando le proprie radici nelle musiche popolari della Sicilia, dei paesi balcanici, nordafricani, mediorientali e non solo, è altresì fortemente influenzato dalla formazione musicale degli artisti che collaborano al progetto.

Per l’occasione sarà presentato che presenterà VIDA. (Still blows the wind) pubblicato nel 2022 da Formedonda e che vede Enzo Rao al violino, oud e saz; Giuseppe Viola al clarinetto, clarinetto basso, clarinetto turco, chalumeau e sax soprano; Nino Agrusa al contrabbasso; Massimo Frasca alla batteria e Maurizio Curcio al piano e fisarmonica; e in qualità di ospiti Mario Crispi ai flauti etnici e Nino Errera alle percussioni. Ospite di questo live sarà la cantante di origini argentine e palermitana d’adozione Chiara Minaldi (dal 2022 cantante del gruppo Agricantus) che ha al suo attivo diversi concerti in ambito pop e jazz, oltre a collaborazioni discografiche nazionali e internazionali e numerosi riconoscimenti che esaltano le sue doti vocali e la sua elegante presenza scenica.

