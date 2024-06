Sabato a Palermo il “Senzatomica” workshop, per un mondo libero da armi nucleari

- Pubblicità -

Riscoprire l’importanza della nonviolenza e dell’impegno di tutte e tutti per la messa al bando a livello mondiale delle armi nucleari: è questo l’obiettivo del workshop “Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, organizzato dalla campagna Senzatomica. L’evento si terrà a Borgo Dolci, Trappeto (Palermo), il 29 giugno alle ore 19.15, all’interno del Festival “Palpitare di Nessi”, per celebrare il centenario della nascita di Danilo Dolci.

Il workshop è volto a riscoprire uno dei temi più cari a Dolci: l’importanza necessaria del disarmo nucleare e l’importanza dalle singole azioni quotidiane. Il laboratorio si propone di comprendere come le nostre più piccole azioni e parole possano avere un impatto sulle relazioni fra persone e – in una prospettiva di respiro più grande – sull’equilibrio fra nazioni, riscoprendo l’importanza della nonviolenza e dell’impegno di tutte e tutti per raggiungere la messa al bando a livello mondiale delle armi nucleari. Il Festival “Palpitare di nessi” che si svolge tra Trappeto e Palermo, dal 26 al 30 giugno, vuole celebrare attraverso l’arte, il dialogo e la condivisione la figura di Danilo Dolci, ripercorrendo la sua storia, le tematiche a lui più care, riscoprendo le connessioni e le reti che ci uniscono e che rappresentano oggi la nostra vera risorsa creativa e rigenerativa in un contesto attuale sempre più difficile.

- Pubblicità -

“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” è una campagna promossa dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai volta a creare una nuova consapevolezza sulla minaccia delle armi nucleari ed è uno dei principali partner italiani di ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – premio Nobel per la Pace 2017.