Impresa femminile. C’è tempo sino al 14 luglio per iscriversi al premio “Lympha, Raffaella Mandarano”

C’è tempo sino al 14 luglio per candidare il proprio progetto d’impresa alla prima edizione del Premio internazionale “Lympha, Raffaella Mandarano” per l’impresa femminile giovane, destinato alle aspiranti imprenditrici dall’età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’award commemora la manager innovativa scomparsa prematuramente lo scorso gennaio.

Chi vincerà il Premio Lympha si assicurerà un percorso completo e d’eccellenza per creare la propria attività, per un valore di circa 5 mila euro.

Il premio prevede un percorso, della durata di quattro mesi, di incubazione-accelerazione personalizzato sulle esigenze della vincitrice da attivare in presenza in Sicilia o in Calabria, usufruendo di spazi in coworking, oppure parzialmente o totalmente on line.

La partecipazione è gratuita e sia il form d’iscrizione che il bando con scadenza 14 luglio, è accessibile al sito www.associazionemandarano.org

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Catania il 3 ottobre 2024.

La prima edizione del premio è patrocinata dal Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura (DICAR UniCT), da Confindustria Catania, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dall’Istituto clinico Humanitas, e vede come partner l’azienda PROTEO fondata da Raffaella Mandarano, il consorzio Etna Hitech, l’Harmonic Innovation Hub di Catanzaro (Entopan), la società Farmitalia e la GreenWave di Modena.