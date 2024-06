Al via la quinta edizione del Festival del Cinema Italiano a Patti e Tindari, in provincia di Messina

- Pubblicità -

30 giugno – Con la direzione artistica del critico cinematografico Carlo Gentile (Rai – Sncci) e la presidenza di Franco Arcoraci, l’edizione del Festival del Cinema Italiano di quest’anno, in programma dall’1 al 6 luglio a Patti e al Teatro Greco di Tindari (Messina), oltre ai film, ai cortometraggi e ai documentari in concorso, ha in programma molte anteprime nazionali ed internazionali.

La formula ibrida della selezione diretta delle opere audiovisive ma anche con l’apertura a giovani autori attraverso “Filmfreeway”, lascia spazio alle scoperte e al tempo stesso assegnerà gli ambiti riconoscimenti delle “Stelle d’Argento”, nelle varie sezioni, a film che hanno sono stati i protagonisti nelle sale italiane della presente stagione cinematografica.

- Pubblicità -

Le giurie sono composte da: Katia Ricciarelli (presidente onoraria per il Concorso), Vincent Riotta, Nancy Bishop, Michelle Danner, Pino Ammendola, Margot Sikabonyi, Katia Nani, Mariella Anziano, Chiara Colizzi, Dante Mariti e Mirko Alivernini.

La madrina del Festival 2024 è l’attrice Ornella Muti, che sarà la protagonista della serata finale condotta dalla popolare conduttrice Rai Roberta Ammendola.

Il ricco programma propone anche mostre collettive, masterclass, eventi musicali, eventi gastronomici, panel, presentazioni di libri e moltissimo altro.

Tra i tanti ospiti che animeranno questa attesa settimana a Patti: Gianluca Guzzo, Liana Orfei, Milena Miconi, Claudio Colica, Luca Barbareschi, Fabio Fulco, Beppe Convertini, Beatrice Luzzi, Andrea Roncato, Enzo Gragnaniello e Chiara Colizzi.

Le pellicole in anteprima sono: N.E.E.T. regia di Andrea Biglione; Andiamo avanti regia di Michele Lunella; La Messina bendata regia di Salvo Grasso; 30 anni di meno regia di Mauro Graiani; Una commedia pericolosa regia di Alessandro Pondi; Giorni felici regia di Simone Petralia e L’uomo che disse no regia di Mirko Alivernini.

Molte le location che ospiteranno le proiezioni e gli eventi: Palazzo Galvagno, Villa Pisani, Hotel Club La Playa e il Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo.

L’Area Food sarà invece ubicata nel giardino dell’Hotel Club La Playa, dove lo chef Enzo Piedimonte e Salvo Terruso, conosciuto come “il Pastaio Matto”, terranno anche degli show cooking per gli ospiti del Festival. Una vetrina gastronomica per raccontare e far conoscere le eccellenze del territorio. Ospite d’onore dell’iniziativa il pasticciere pluridecorato Mauro Lo Faso.

“Non è un’impresa facile – ha dichiarato Carlo Gentile (Sncci) da quest’anno alla guida del Festival – poter realizzare in nuove realtà una manifestazione di questo livello e con tanti ospiti. La regione Sicilia e la cittadina di Patti hanno mostrato un grande entusiasmo nell’accogliere e sostenere questo Festival. Che nonostante un budget ridottissimo sarà sicuramente all’altezza delle aspettative”.

In sintonia con direttore artistico il Presidente Franco Arcoraci: “La Sicilia è terra di Cinema, come hanno dimostrato anche i recenti Stati Generali di Siracusa. Quindi non solo il blasonato e ormai settantenne Festival di Taormina, che gode di inarrivabili finanziamenti pubblici e privati, ma anche realtà come la nostra di appassionati imprenditori ‘cinephile’, dimostra come in questi anni anche grazie al Coordinamento dei Festival Cinematografici della Sicilia e alla Sicilia Film Commission, ci sia una continua crescita di iniziative e di spettatori”.

Il Festival del Cinema Italiano è organizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e ha il patrocinio del Comune di Patti (Me). E si avvale della presenza di: Rai Due, Rai News 24, Rai Italia, Rai News.it e della TGR nazionale e Sicilia.