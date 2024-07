Concluso un altro importante anno di servizio al prossimo per il Lions Club e il Leo Acicastello Riviera dei Ciclopi: donazione alla Lavanderia Sociale della Comunità di Sant’Egidio

- Pubblicità -

Catania – Il Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi, insieme al Leo Club Acicastello Riviera dei Ciclopi, ha recentemente effettuato una donazione alla Comunità di Sant’Egidio, a supporto del progetto “Lavanderia Sociale”. Questa iniziativa, voluta da Papa Francesco e gestita dalla Comunità di Sant’Egidio, è stata inaugurata lo scorso maggio presso la Casa dell’Amicizia di Sant’Egidio a Catania. Un progetto innovativo e fondamentale, ideato per fornire un servizio essenziale di lavaggio degli indumenti a persone senza dimora e a chi vive in condizioni di estrema povertà, oltre alla possibilità di docce gratuite.

La donazione dei Lions e dei Leo permetterà l’acquisto di prodotti che verranno utilizzati per permettere l’incessante lavoro dei volontari. La Casa dell’Amicizia, dove la lavanderia è situata, è già un punto di riferimento per numerose attività di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio, e questa aggiunta ha potenziato ulteriormente la sua capacità incredibile di supporto alle fasce deboli.

Questa donazione rappresenta il culmine di un anno ricco di attività e impegno sociale per il Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi. Durante l’anno sociale 2023/2024, il club ha promosso numerose iniziative sul territorio, dedicandosi in particolare alla tutela ambientale, ai giovani, ai diritti sociali e al sostegno dei più fragili. Tra le attività più significative, ricordiamo le campagne di pulizia delle spiagge locali, i programmi di educazione civica per i giovani e le raccolte fondi per supportare famiglie bisognose. Numerose sono state le donazioni di generi alimentari e di prima necessità alle associazioni operanti nel settore come la Comunità di Sant’Egidio e la Caritas di Aci Castello.

Il presidente dell’anno sociale 2023/2024, Francesco Bagnato, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto quest’anno. La donazione alla Lavanderia Sociale è solo uno degli esempi del nostro impegno costante verso la comunità. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che il nostro percorso di servizio continuerà a crescere e a portare benefici tangibili a chi ne ha più bisogno. Un grazie alla Comunità Di Sant’Egidio, in particolare a Walter e Letizia Cerreti, che ci hanno mostrato una parte della realtà dove giornalmente i volontari operano per il bene del prossimo. A queste persone va il nostro plauso più grande per l’incessante lavoro che permette di alleviare le sofferenze di molti.”

Soddisfazione anche per la giovane presidente del Leo Club Acicastello Riviera dei Ciclopi, Enrica La Manna, che ha confermato come:” La sinergia avuta quest’anno con il nostro club Lions Club ha prodotto risultati straordinari in termini di servizio concreto alla comunità e questo ulteriore progetto comune né è la conferma.”

Con queste parole, il Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi e il Leo Club Acicastello Riviera dei Ciclopi ribadiscono il loro impegno a continuare a servire con dedizione e passione, mirando a fare la differenza nella vita delle persone e a lasciare un segno positivo nella comunità.