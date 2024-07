Omaggio del Rotary International al Milite Ignoto, presente il nuovo governatore del distretto 2110 di Sicilia e Malta Giuseppe Pitari

- Pubblicità -

I quattordici Governatori dei Distretti del Rotary International, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento ieri mattina a Roma per deporre una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. Presente anche il nuovo governatore del distretto 2110 di Sicilia e Malta, Giuseppe Pitari. La cerimonia che si è svolta presso l’Altare della Patria, come ogni 1° luglio, rappresenta l’inizio dell’anno rotariano 2024-2025.

“E’ stato un debutto importante e molto emozionante – ha dichiarato il governatore Pitari – Unità, coesione di intenti e promozione della pace sono gli obiettivi che mi accingo a portare avanti in rappresentanza del nostro distretto. In un tempo in cui si parla di conflitti, ci impegneremo tutti per fare esplodere nei nostri club e nel nostro distretto, l’armonia e la pace”.

“La cerimonia di ieri mattina vuole essere anche l’occasione per dare il via ad un lavoro di crescita del nostro distretto con progetti di grande impatto che facciano la differenza, migliorando la vita dei destinatari e generando cambiamenti duraturi. Lavoreremo insieme per creare le condizioni per un significativo incremento dell’effettivo puntando come sempre alle eccellenze delle nostre comunità. Oggi noi governatori italiani siamo diventati anche ‘Major Donors'”. I donatori del distretto Rotary 2110 insieme a Pitari e alla moglie Ivana sono: Francesco Arezzo (presidente della Fondazione Rotary Italia e RI Board Director 2018-2020) e Anna, i dirigenti distrettuali Carmelo Agosta e Salvatore Bonincontro Puglisi, Valerio Cimino (Regional Coordinator Rotary Foundation Regione 15) e la moglie Giusi. “Si tratta di un gesto forte e simbolico per la nostra Fondazione, a testimonianza del fatto che siamo un gruppo di governatori affiatato e sempre più coeso. Sono orgoglioso che il Distretto 2110 è quello che, in questa occasione, è stato rappresentato con il maggior numero di nuovi donatori in Italia”, ha commentato Pitari che ha partecipato all’evento insieme alla moglie Ivana.