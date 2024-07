Evento musicale a Enna per i diritti sul lavoro e contro lo spopolamento delle aree interne

- Pubblicità -

Enna, 3 lug – “Il futuro dei giovani nelle aree interne” è il titolo di un evento musicale che si terrà giovedì 4 luglio dalle 18.30 a mezzanotte in Via Salvatore Mazza, ad Enna Bassa, che si trasformerà per questa occasione in un contenitore di idee, arte, musica e cittadinanza attiva. Organizzano la Cgil Sicilia, la Cgil di Enna e Bedda Radio.

Artisti, musicisti e selecta – sia siciliani che dell’area mediterranea – affronteranno attraverso la musica le tematiche legate al mondo del lavoro e allo spopolamento delle aree interne. Temi che vedono impegnata la Cgil che auspica una inversione di rotta creando le condizioni affinché i giovani non siano costretti ad emigrare ma possano restare o tornare nella propria terra.

Nel corso dell’evento proseguirà la raccolta di firme per la campagna referendaria “Per il lavoro ci metto la firma”. Sarà anche l’occasione per manifestare contro l’autonomia differenziata. L’ingresso è gratuito. Questo il programma:

18.30 – 20.30: Selecta 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑩𝒆𝒅𝒅𝒂 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐

20.30 – 22: 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔 𝑶𝒃𝒆𝒉𝒊

22 – 22.30: Selecta 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑩𝒆𝒅𝒅𝒂 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐

22.30 – 00: 𝑰 𝑭𝒊𝒈𝒍𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒏𝒂

L’evento è in collaborazione con:

Centro Atlantis

Arci

Libera

Giosef Enna

Koinè

FDS (Federazione degli studenti)

Skenarte