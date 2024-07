- Pubblicità -

“Sentinelle nelle professioni contro la violenza” è il titolo di un evento in cui si presenterà a Catania un progetto formativo innovativo del Soroptmist International d’Italia che mira a sensibilizzare e formare i professionisti del settore beauty e wellness sul tema della violenza domestica e di genere.

L’appuntamento è fissato per lunedì 8 luglio alle ore 18.00 al JoyHub Event Factory in via Scuto Costarelli 26 a Catania.

Obiettivo del progetto è creare nel settore beauty e wellness dei presidi-sentinella che possano intercettare, riconoscere e accompagnare le donne possibili vittime di violenza affinché intraprendano un percorso di ricerca di aiuto e siano orientate verso i servizi territoriali competenti.

L’evento, organizzato dal Soroptmist International ClubCatania in collaborazione con Compagnia della Bellezza, rappresenta un’occasione unica per sviluppare competenze specifiche per il riconoscimento precoce, l’accoglienza e l’accompagnamento delle donne vittime di violenza.

Un panel di esperti e professionisti guiderà i presenti sulla tematica della violenza e la rete territoriale a supporto delle vittime, discutendo vari argomenti quali: le dinamiche relazionali e gli aspetti psicologici che caratterizzano la violenza domestica e di genere; esempi concreti e testimonianze di vittime e operatori del settore, per comprendere meglio le sfide e le opportunità nell’affrontare la violenza; strumenti pratici e tecniche di comunicazione per riconoscere i segnali di violenza, instaurare un clima di fiducia e accompagnare le donne vittime verso un percorso di aiuto e riscatto.

Moderati da Rosario Faraci, docente universitario e giornalista, interverranno: Silvia Emmi, presidente del Soroptmist Catania e Pinella Filetti, socia Soroptmist – referente del progetto; Salvo Filetti, direttore artistico e amministratore unico di Compagnia della Bellezza; Anna Agosta, presidente e formatrice dell’associazione Thamaia; Sarah Donzuso, giornalista e scrittrice; Beatrice Casamassa, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Catania Fontanarossa; Paola Noto, responsabile UOSD – MCAU Ospedale San Marco di Catania; Maria Andaloro, ideatrice di Posto Occupato; Marisa Scavo, già Procuratrice Aggiunta della Repubblica Tribunale di Catania; Viviana Lombardo,assessora alle Pari Opportunità Comune di Catania.