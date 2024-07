Canoa Polo: la squadra giovanile (under 21) del CUS Catania promossa in serie A1

Un’altra grande conquista per le sezioni agonistiche del Centro Universitario Sportivo di Catania. L’allenatore Sauro: “Il progetto dedicato agli under, lanciato tre anni fa, ha dato ottimi frutti. L’obiettivo adesso è quello di mantenere la formazione senior in Serie A”.

CATANIA – Il Cus Catania Canoa Polo celebra un altro straordinario successo, con due squadre nei principali campionati nazionali. Dopo la fantastica promozione in Serie A della formazione cusina senior lo scorso anno, oggi arriva la vittoria del campionato di Serie B e la conseguente promozione in Serie A1, da parte della compagine giovanile, che racchiude tutti gli under 21 della sezione.

Questo traguardo è una dimostrazione dell’eccezionale lavoro svolto dallo staff tecnico, guidato da Fabio Sauro, che ha saputo creare valore e coltivare talenti all’interno delle proprie squadre. La cura sistematica e l’attenzione dedicata ai giovani hanno portato frutti concreti, consolidando la posizione di rilievo del Cus Catania nel panorama della Canoa Polo nazionale.

Cus Catania che a Bacoli ha concluso il suo straordinario campionato in testa alla classifica del Girone 4 di Serie B, di fatto dominato, con un totale di 25 punti, collezionando 8 vittorie, un pareggio e un sconfitta (questi ultimi risultati maturati a promozione già acquisita).

“Questo successo – ha dichiarato il tecnico Fabio Sauro – non solo rappresenta un’importante conquista sportiva, ma sottolinea anche l’impegno costante e la dedizione di tutto il team e della dirigenza del Cus Catania. Tre anni fa abbiamo deciso di lanciare un progetto nuovo che vedeva i giovani al centro. Oggi possiamo affermare di aver fatto la scelta giusta con il Cus Catania che può vantare due squadre nei massimi campionati italiani. L’obiettivo adesso è quello di mantenere la formazione senior in Serie A nutrendola, come già accade, tramite la squadra giovanile che, grazie alla partecipazione ad un campionato molto difficile come quello di Serie A1, potrà far maturare più rapidamente i grandi talenti di cui è dotata. Un grazie in particolare va al nostro responsabile di sezione, Mario Pandolfo, e al nostro presidente Luigi Mazzone per averci supportato in questo percorso”.

Di seguito la rosa del Cus Catania.

– Conte Matteo

– Lanzafame Marco

– Menghini Giordano

– Narzisi Eduardo

– Nicolosi Francesco Paolo

– Santanna Alessio

– Torrisi Orazio Salvatore

Tecnico: Fabio Sauro

Dirigente: Mario Pandolfo.