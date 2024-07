Lions e inclusione: al via a Modica (RG) il Campo Italia Giovani Disabili

- Pubblicità -

Lunedì 8 luglio, alle ore 18.30, presso il Kikki Village di Modica (Ragusa), si svolgerà la cerimonia inaugurale del Campo Italia Giovani Disabili – Campo Internazionale della Gioventù Italia.

Il Campo Italia Giovani Disabili “Freewheeling” (a ruota libera), diretto dal Past Governatore Salvo Ingrassia per il triennio 2022-2025, sarà ospitato dal 7 al 21 luglio 2024 nel Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Mario Palmisciano. Il Campo regalerà a 18 disabili provenienti da paesi stranieri e Italia due settimane all’insegna dell’inclusione. Un infaticabile staff di circa 14 volontari Lions e Leo del Distretto Leo siciliano assisterà gli ospiti e i loro accompagnatori.

- Pubblicità -

Il Campo, per il quale svolge il ruolo di tesoriere lo stesso Governatore Palmisciano, si propone di far sperimentare a “ruota libera” (freewheeling) la diversità come risorsa e la condivisione come opportunità di crescita e di fratellanza fra i popoli.

I partecipanti, provenienti da Khazakistan, Georgia, Ucraina, Belgio, Ungheria e da altri distretti Lions italiani, trascorreranno i primi sei giorni del soggiorno siciliano tra Scicli e Pozzallo, presso il Kikki Village, struttura alberghiera progettata e costruita con criteri di piena accessibilità. Tra mare e sole, in un angolo di Sicilia che annovera un’incredibile concentrazione di siti Unesco, gli ospiti effettueranno escursioni a Scicli, Ragusa Ibla, Modica e Siracusa. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e il contributo economico del libero consorzio comunale di Ragusa (ex provincia di Ragusa) e il patrocinio del Comune di Siracusa.

Il 13 luglio il gruppo farà sosta a Caltagirone, Città della Ceramica, anch’essa patrimonio dell’UNESCO e poi si trasferirà alle pendici dell’Etna, nella Casa vacanze per disabili di Linguaglossa. La struttura, costruita anche con il contributo dei Lions e della Fondazione di Lions Clubs International (LCIF), ospiterà il gruppo in un ambiente confortevole e dotato di servizi a norma per le disabilità. Nella settimana di campo di Linguaglossa sono in programma escursioni sull’Etna e in diverse località costiere della Sicilia orientale: la spettacolare Taormina, Oliveri con le sue spiagge dorate, Patti con il parco archeologico di Tindari. Gran finale il 20 Luglio ad Acireale insieme con i ragazzi del Campo Trinacria, guidato da Stefania Trovato, accolti dai Soci Lions siciliani riuniti nel seminario di apertura dell’anno sociale 2024/2025.

I Campi internazionali rientrano nel service Campi e Scambi Giovanili (Youth Camps & Exchange) Lions, da oltre sessant’anni rivolto ai giovani per promuovere il dialogo e la pace fra i popoli come vogliono i principi fondamentali del Lionismo. Il Campo Italia Giovani Disabili riunirà tanti giovani, tante lingue, diverse culture, differenti abilità, nella condivisione quotidiana di esperienze per cambiare prospettiva di vita, accettare e superare i propri limiti. Obiettivo trasformare la paura in coraggio e il disagio in risorsa.