Musico Ambulante Tour, in Sicilia la grande musica d’autore di Fabio Concato

Elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili. Fabio Concato racconta la quotidianità con un’eleganza che ha pochi eguali, rendendola universale. Con il “Musico ambulante tour 2024” arriva in Sicilia per tre date che si preannunciano entusiasmanti. Il 27 luglio sarà al Teatro al Castello di Milazzo (ME) e il 28 all’Anfiteatro “Falcone e Borsellino” di Zafferana Etnea (CT). E poi ancora il 30 agosto si esibirà alla Scalinata Cattedrale di Noto (SR). Uno spettacolo prodotto da Marco Borzatta per Luna di miele Produzioni srl, organizzato e promosso da Eventi Olimpo.

Da quelle Storie di sempre del 1977 il pubblico ha subito compreso con chi aveva a che fare. Le sue canzoni ci hanno accompagnato sin qui senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo. In un affascinante live, il Premio Tenco 2022 FABIO CONCATO propone un concerto improntato sulla melodia e sulla parola, tra il serio e il faceto.

Un’occasione per ascoltare, sia i grandi successi, sia tante altre “chicche” di quel ricco repertorio che è diventato patrimonio culturale del nostro Paese. Domenica bestiale, Fiore di maggio, Guido piano, Rosalina, Sexy tango, O Bella bionda. Ma anche pezzi come Stazione Nord e Non smetto di aspettarti, fino agli ultimi singoli L’aggeggino e L’umarell che gli ha fatto tributare l’Ambrogino d’oro. Questi sono solo alcuni dei momenti di una splendida performance, durante la quale non mancheranno altre gradite sorprese. Versi poetici di raffinata bellezza e musiche riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte stilistiche secondo i temi più cari al cantautore. Il lirismo di uno straordinario viaggio al centro del cuore e del cervello.

Sul placo grande energia e complicità assieme ai musicisti Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). La voce è quella inconfondibile di FABIO CONCATO.

Organizzati e promossi da Eventi Olimpo, tre gli appuntamenti in Sicilia con il “Musico ambulante tour 2024”. Sabato 27 luglio al Teatro al Castello di Milazzo (ME). Biglietti disponibili in prevendita sui circuiti online Vivaticket,Boxoffice Sicilia, Ticketone e presso i punti vendita ad essi collegati. Domenica 28 luglio all’Anfiteatro “Falcone e Borsellino” di Zafferana Etnea (CT). Biglietti disponibili in prevendita sui circuiti online Vivaticket, Boxoffice Sicilia, Ticketone e presso i punti vendita ad essi collegati. Venerdì 30 agosto alla Scalinata Cattedrale di Noto (SR). Biglietti disponibili in prevendita sui circuiti online Vivaticket,Boxoffice Sicilia e presso i punti vendita ad essi collegati. Inizio spettacoli ore 21.00. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 335 457082 o inviare un’email a peppetruscia@gmail.com.