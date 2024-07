Nientecasa.it: l’agenzia immobiliare “provocatoria” creata a Catania dalle associazioni per il diritto alla casa

Conferenza stampa giovedì 11 luglio sotto il grattacielo in costruzione nel quartiere di Ognina a Catania

Si terrà giovedì 11 luglio alle ore 10,00 in via Acireale, nel quartiere di Ognina, all’altezza del numero civico 98, la conferenza stampa di presentazione dell’Agenzia Immobiliare Nientecasa.it. Qui il punto esatto della conferenza stampa https://www.google.com/maps?q=37.52800750732422,15.111152648925781&z=17&hl=it L’iniziativa è promossa da Trame di Quartiere, Arci Catania e Centro AstallI nell’ambito del progetto nell’ambito del progetto HO.P.E.,sostenuto da Fondazione con il Sud e ActionAid Italia.

Nientecasa.it è una provocazione volta a denunciare il disagio abitativo e la negazione del diritto alla casa e alla residenza. La creazione di una finta agenzia immobiliare è un modo per svelare il problema dell’abitare nella nostra città. Con questa provocazione, come associazioni e cittadine, vogliamo raccontare cosa significa abitare nella nostra città, quanto è difficile ottenere un contratto di affitto, quali storture e discriminazioni cancellano il diritto alla casa. L’ambizione è di costruire, insieme, proposte concrete per cambiare le cose.

Nientecasa.it ospiterà degli annunci che simuleranno, all’eccesso, le discriminazioni che ogni giorno subisce chi cerca casa, le testimonianze di chi vive sulla propria pelle il disagio abitativo e sarà uno strumento per coinvolgere le cittadine e i cittadini in una grande campagna per il diritto all’abitare e alla residenza.

Per conoscere meglio il carattere dell’iniziativa si invita a visitare il sito www.nientecasa.it; alla conferenza stampa sarà presente l’attore Bruno Mirabella che interpreta l’agente immobiliare dell’agenzia Nientecasa.it.