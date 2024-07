Salute mentale: Chinnici (Pd Sicilia), nasce all’ARS l’Intergruppo per promuovere i diritti dei pazienti e delle famiglie

- Pubblicità -

È stata istituita presso l’Assemblea Regionale Siciliana l’Intergruppo per la sensibilizzazione e promozione delle problematiche legate alla salute mentale. Ne fanno parte gli onorevoli Valentina Chinnici (Presidente) e Ersilia Saverino (Vice presidente vicario) del Partito democratico, Carlo Gilistro (Vice presidente) e Roberta Schillaci del M5S, Vincenzo Figuccia Figuccia (Segretario) e Maria Anna Caronia della Lega , Ismaele La Vardera di Sud Chiama Nord.



L’Intergruppo persegue i seguenti scopi: promuovere a tutti i livelli una più ampia consapevolezza degli attori istituzionali rispetto alla tutela della salute mentale e al disagio psichico; favorire la nascita di presupposti, anche culturali, per una migliore legislazione sul tema, sostenendo, altresì, la conseguente attività di proposta parlamentare; organizzare e promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze correlate alla salute mentale e al disagio psichico; dare voce e protagonismo alle famiglie dei soggetti coinvolti, al fine di assumere le loro preziose esperienze nel dialogo istituzionale.



“Abbiamo accolto l’invito delle associazioni dei familiari – dichiara Valentina Chinnici – di istituire una rappresentanza all’interno dell’Assemblea Regionale per promuovere i diritti dei pazienti e delle loro famiglie. Dall’ascolto delle loro esigenze emerge la necessità di puntare sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, come strategia principale per la loro integrazione sociale e per combattere lo stigma che queste persone, le loro famiglie e il personale sanitario subiscono da decenni”.